Muş'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Muş'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü okullar tatil edilirken, bazı kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre Muş genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırması ve yarın da devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşturuyor. Yaşanabilicek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamında 13 Ocak Salı günü Muş genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.