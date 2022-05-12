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Muş'ta, mayısta 5 metre karla mücadele

Muş İl Özel İdaresi, mayıs ayında 5 metre kalınlığındaki karla mücadelesini sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle 5 aydır kapalı olan Çavuştepe yolunu tek araçlık ulaşıma açan ekipler, bölgede yol genişletme çalışması yapıyor.

12.05.2022 - 09:54 |
Muş'ta, mayısta 5 metre karla mücadele

Türkiye’nin birçok yerinde bahar havası etkili olmaya başlarken, Muş’ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Kış mevsiminin başlamasıyla kapanan 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı, 2 bin 800 rakımlı Çavuştepe yolunu açmak için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı yolda 1 kilometrelik mesafeyi 5 saatte temizleyebildi. 1 hafta süreyle kar ve arazi engeliyle mücadele eden ekipler, 23 kilometrelik tek aracın geçebileceği yol açtı. Ekipler, iş makineleriyle yolu genişletmek için çalışma başlattı.

Muşta, mayısta 5 metre karla mücadele

İl Özel İdaresi olarak mayıs ayına rağmen karla mücadele mesailerini sürdürdüklerini belirten iş makinesi operatörü Necati Arslan, "10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun alternatifi olup 5 aydır kapalı olan Çavuştepe yolu, 1 haftalık çalışmamızın sonucu ancak ulaşıma açıldı. Yer yer tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 5 metreyi aştığı yolda, 1 kilometrelik yolu 5 saatte ancak ilerleyebildik” dedi.

5 aydır ulaşıma kapalı Çavuştepe yolunu 1 haftada ancak ulaşıma açabildiklerini söyleyen İl Özel İdaresi çalışanı Reşit Şimşek ise "İnsanlar batı illerinde sıcak havada deniz keyfi yaşarken, biz mayıs ayında burada karla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

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