Muş'ta Bulanık-Kumlukıyı karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

23.01.2026 - 22:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Muş'ta etkili olan yoğun tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Bulanık-Kumlukıyı karayolunun 28 ile 76'ncı kilometreleri arası araç trafiğine kapatıldı.

Muş'ta olumsuz hava şartları ulaşımı aksattı. Bulanık-Kumlukıyı karayolunda etkili olan tipi ve şiddetli rüzgâr nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine yetkililer yolu geçici olarak trafiğe kapatma kararı aldı. Karayolunun 28'inci kilometresinden 76'ncı kilometresine kadar olan bölümünde yoğun kar savrulması ve tipi sürücüler için risk oluşturdu. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi üzerine saat 21.00 itibarıyla söz konusu güzergâh tüm taşıtların geçişine kapatıldı. Bölgede karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Yolun yeniden ulaşıma açılmasının hava şartlarının normale dönmesi ve çalışmaların tamamlanmasının ardından mümkün olacağı bildirildi.

#Gündem
