Muş’ta 1,7 milyon liralık turizm hamlesi! 3 proje şehri canlandıracak, tarihle yoğrulmuş topraklar yeni tatil rotası olacak

Muş’un doğal güzellikleri ve kültürel değerleri, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde hazırlanan projelerle gün yüzüne çıkarılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projeler kapsamında üç dernek, kentin turizm potansiyelini geliştirmeye ve Muş’un zengin mirasını tanıtmaya yönelik çalışmalar yürütecek. Kentte faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği, Genç Fikirler Derneği ve Anzar Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülecek projeler için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce sağlanan hibe desteğinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesinin önemine dikkat çekerek, 2025 yılı içerisinde bakanlık desteği kazanan dernek sayısının altıya ulaştığını söyledi. Vali Çakır, "Bugün imzaladığımız protokollerle birlikte, 2025 yılı içerisinde toplam 6 derneğimiz bakanlığımız tarafından destek almaya hak kazandı. Üç derneğimize toplamda 1 milyon 700 bin lira destek sağlandı. Mütevazi bir il olmamıza rağmen sivil toplum kuruluşlarımızın bu kadar güçlü destekler alması bizim için çok kıymetli" dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Çakır, "Derneklerimizi nasıl güçlendirebiliriz, kadınlarımızı bu alanda nasıl destekleyebiliriz, ne tür projeler geliştirebiliriz diye sürekli fikir alışverişi yapıyoruz ve bunun meyvelerini hep birlikte almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, imza altına alınan projelerin büyük kısmının turizm temalı olduğunu belirterek, "Muş’un turizm açısından büyük bir potansiyeli var. Ancak bu alan bugüne kadar yeterince değerlendirilemedi. İlimiz, yaylaları, vadileri, akarsuları, gölleri ve yaban hayatıyla bakir bir coğrafyaya sahip. Yapılaşmanın az olması aslında bizim için bir avantaj. Bu güzellikleri ortak akılla ilmek ilmek işleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Genç Adımlar Derneği tarafından yürütülecek "Adımlarla Keşfet" projesine 500 bin lira destek sağlandığını açıklayan Vali Çakır, proje kapsamında doğa yürüyüşlerinin canlandırılacağını söyledi.

Anzar Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülecek projenin gençlere yönelik kültür gezilerini içerdiğini belirten Çakır, "Bu proje kapsamında hem bölgemizde hem de Karadeniz’de çeşitli geziler düzenlenerek gençlerimizin sosyalleşmesi ve ülkemizin farklı güzelliklerini tanıması sağlanacak" diye konuştu.

Genç Fikirler Derneği tarafından yürütülecek "1071 İzinde Muş Foto Maratonu" projesinin 504 bin liralık destek aldığını belirten Çakır, projenin yaklaşık 9 ay süreceğini söyledi. Çakır, "Bu projeyle ilimizin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri profesyonel fotoğrafçılar tarafından dört mevsim boyunca kayıt altına alınacak. Ortaya çıkacak fotoğraflar, hem tanıtım hem de arşiv açısından önemli bir kaynak olacak" şeklinde konuştu.

Vali Çakır, üç projenin de Muş’un kültürel ve turizm potansiyeline katkı sunacağını belirterek, "Bu projelerde görev alacak tüm ekipleri tebrik ediyorum. Onların başarısı, ilimizden yapılacak yeni proje başvurularına da örnek teşkil edecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu destekler artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.