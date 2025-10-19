Yöre halkı hiç para ödemiyor! Torosların eteklerinde resmen topraktan fışkırıyor
Kaynak : İHA
Antalya’nın Akseki ilçesinde etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda ve yaylalarda çimen mantarları çıkmaya başladı. Mantar sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde zehirli olmayan mantar türlerini toplamaya başladı.
Akseki ilçesinde mantar toplamaya giden Ayşe Çoban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte dağlarda hem piknik yaptıklarını hem de mantar topladıklarını söyledi. Çoban, "Yağmurlarla birlikte dağlarda çok güzel mantarlar çıkmış. Biz bilmediğimiz mantarları kesinlikle toplamıyoruz. Her mantar yenmez, çoğu zehirli olur. Topladığımız mantarları temizleyip yıkadıktan sonra domates ve soğanla kavurup yiyoruz. Biz mantar satmıyoruz, sadece kendimiz tüketiyoruz. Bu mantarın ismi çayır mantarı. İsmini de çıktığı yerden alıyor, çayırlarda yetişiyor. Sonbahar yağmurları devam ettiği sürece çıkmaya devam eder" dedi.
Mahalleden komşusu ile birlikte mantar toplamaya giden Ayşe Çelik ise, kurak geçen yaz mevsiminin ardından gelen yağmurların mantar bereketi getirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Akseki’ye bolca yağan yağmurun ardından hava ısınınca dağlarda bolca mantar çıktı.
Yarım saat içinde bir kilo mantar topladık. İçlerinde 250 grama kadar gelen büyük mantarlar da var. Bu mantara biz çayır mantarı diyoruz. Satmıyoruz, sadece kendimiz için topluyoruz. Bilmediğimiz mantarları toplamıyoruz. Bilinçli olarak toplama yapıyoruz çünkü her mantar yenmez" diye konuştu.