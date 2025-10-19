Yöre halkı hiç para ödemiyor! Torosların eteklerinde resmen topraktan fışkırıyor

1

Akseki ilçesinde mantar toplamaya giden Ayşe Çoban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte dağlarda hem piknik yaptıklarını hem de mantar topladıklarını söyledi. Çoban, "Yağmurlarla birlikte dağlarda çok güzel mantarlar çıkmış. Biz bilmediğimiz mantarları kesinlikle toplamıyoruz. Her mantar yenmez, çoğu zehirli olur. Topladığımız mantarları temizleyip yıkadıktan sonra domates ve soğanla kavurup yiyoruz. Biz mantar satmıyoruz, sadece kendimiz tüketiyoruz. Bu mantarın ismi çayır mantarı. İsmini de çıktığı yerden alıyor, çayırlarda yetişiyor. Sonbahar yağmurları devam ettiği sürece çıkmaya devam eder" dedi.