Muskadan suikast planı çıktı! ‘Büyük bir olayın önüne geçildi’

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına darbe vurulduğu aktarılmıştı.

Eylem hazırlığındaki teröristlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yol kontrol uygulamasında yakalandığı belirtilen açıklamada, "Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı" denildi.

SUİKAST PLANI ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, yakalanan teröristlerin üzerinde çıkan muskadan 2 polis memuruna yönelik hazırlanan suikast planının çıktığını açıkladı. Uludağ, "Zanlılardan bir tanesinin boynunda muska tespit ediliyor. Polis ekipleri hemen muskayı açıyorlar ve açtıklarında Diyarbakır'da görevli 2 polis memuruna suikastın planı çıkıyor" dedi.

"BÜYÜK BİR OLAYIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Nihat Uludağ, "2 polis memurunun nerede oturduğu, araç plakalarının ne olduğu, sabah iş için saat kaçta çıktıkları ve eve kaçta döndüklerini anlatan detaylı bir kroki ve bilgi çıkıyor. Bu operasyonla birlikte büyük bir olayın önüne geçilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Uludağ, "PKK'da büyük bir panik var. Köşeye sıkışan PKK terör örgütünde böyle suikast hazırlığı var ama teröristler tek tek yakalanıyorlar" dedi.