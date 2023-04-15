2021'de Marmara Denizi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok noktayÄ± etkisi altÄ±na alan deniz salyasÄ± yani mÃ¼silaja benzer gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bu sabah Â KadÄ±kÃ¶y Caddebostan sahilinde kaydedildi.Â Ä°stanbul Ãœniversitesi Deniz Bilimleri ve Ä°ÅŸletmeciliÄŸi EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Cem GazioÄŸlu, sahile gelerek gÃ¶zlem yaptÄ±.

Prof. Dr. GazioÄŸlu, "BeklediÄŸimiz bir hadise, bu mevsimde biz mÃ¼silajÄ±n olmasÄ±nÄ± bekliyoruz. GeÃ§en seneler kadar masif bit kÃ¼tle oluÅŸturmayabilir Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸartlar biraz farklÄ± geliÅŸti. Åžu anda ortam besin tuzlarÄ±yla dolu, yakÄ±n zamanda yaÄŸÄ±ÅŸlar gerÃ§ekleÅŸti ve hava birden bire Ä±sÄ±ndÄ±. Tabiatta nasÄ±l bitkiler uyanÄ±yorsa denizin iÃ§indeki canlÄ±lar da uyanÄ±yor. Bu anlamda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kÃ¼tleler mÃ¼silaj olabilir, gÃ¶rseller ilk hallerine yÃ¶nelik Ã§ok yakÄ±n. GeÃ§en seneki kadar bÃ¼yÃ¼k masif bir yapÄ±yÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ± beklemiyoruz ÅŸu aÅŸamada. Sene iÃ§inde ALEMDAR 2 gemisiyle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pek Ã§ok seferde biz bir Ã¶nceki senenin ilk halleri gibi halleri denizlerde Ã¶rneklemedik. Bu sene Ã¶yle bir yapÄ± oluÅŸmayabilir ama oluÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶stermez. SÃ¼rekli takip etmek, izlemek gerekiyor bu yapÄ±larÄ±. Biz de bunu yapÄ±yoruz. Ä°nsanlarda algÄ±da seÃ§icilik arttÄ±" diye konuÅŸtu.Â

GEÃ‡EN SENE KÃœTLE UZUN SÃœRE VARLIÄžINI DEVAM ETTÄ°RDÄ°Â



Prof. Dr. GazioÄŸlu, "GeÃ§en seneki talihsizlik ÅŸu oldu, masif kÃ¼tle uzun sÃ¼re varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam ettirdi. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda da oluyordu ama 3-4 gÃ¼n sonra daÄŸÄ±lÄ±yordu. Denizdeki oksijen geÃ§irgenliÄŸi Ã¼zerine mÃ¼silaj Ã§ok etki ediyor, ortamdaki pek Ã§ok yapÄ±yÄ± tÃ¼ketiyor. Ãœzerinde taÅŸÄ±yor, olmayacak canlÄ±larÄ±n farklÄ± noktalara taÅŸÄ±nmasÄ±na sebebiyet veriyor. Ã‡ok fazla araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±, geÃ§en seneden bu seneye fark ÅŸu, biz artÄ±k yapÄ±yÄ± tanÄ±yoruz. Son 1 sene iÃ§erisinde mÃ¼silajla ilgili bilgi birikimine sahip olduk. Bu bir sÃ¼reÃ§, denizdeki biyo Ã§eÅŸitliliÄŸin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamamÄ±z lazÄ±m. Tabiat kendi iÅŸini yapÄ±yor" dedi.Â

ALG PATLAMASI DA MÃœSÄ°LAJA DÃ–NÃœÅžEBÄ°LÄ°R Â



Denizin ÅŸu an besin tuzlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olduÄŸunu dile getiren Prof. Dr. GazioÄŸlu, "YaÄŸmurlar da besin tuzlarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±na sebebiyet verdi. BaharÄ±n gelmesiyle canlanan tabiat emarelerini gÃ¶steriyor. Ortam saÄŸlÄ±klÄ± olmayÄ±nca bazÄ± tÃ¼rler Ã§ok aktif hale geliyor. Bu hadise de buna yÃ¶nelik. BazÄ± tÃ¼rler Ã§ok hazÄ±rdÄ± ve birden bire Ã¼rediler. Son 2 saatte sistem Ã§ok aktif, o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor. Ä°nsan eliyle toplanabilecek bir kÃ¼tle yok. Tabiat kendi daÄŸÄ±ttÄ±, tabiat ÅŸu an kendi kendini restore edebiliyor. Alg patlamasÄ± var. MÃ¼silaj da tek bir canlÄ± deÄŸil, kombinasyon. Bu alg patlamasÄ± da bunlardan biri. Alg patlamasÄ± da mÃ¼silaja dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Ã–rnek alÄ±nmasÄ± gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±.Â

AÃ‡IKTA VE DÄ°P OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNMÃœYORUZÂ



Caddebostan sahile eÄŸitime gelen TÃ¼rk BalÄ±kadamlar KulubÃ¼ eÄŸitmeni Serdar Ã–zdemir ise "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla pratik eÄŸitimimizi yapacaÄŸÄ±z, denizin yÃ¼zeyinde mÃ¼silaj gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor kÄ±yÄ± kesiminde .Ama aÃ§Ä±kta ve dipte olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Onu dalÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda tespit edeceÄŸiz. Åžu an bir sÄ±kÄ±ntÄ± gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor, eÄŸitimimize baÅŸlayacaÄŸÄ±z " diye konuÅŸtu.



OÄŸlunun eÄŸitimi iÃ§in sahile geldiÄŸini sÃ¶yleyen YaÅŸar Candemir de "GeÃ§en senelere gÃ¶re Ã§ok daha az mÃ¼silaj var. Sadece kÄ±yÄ±larda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.