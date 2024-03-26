Murat Kurum'dan İmamoğlu'na mal varlığı tepkisi: Rakibimiz villa yapmakla meşgulmüş!

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında projelerini açıkladı. Kurum'un açıklamaları özetle şöyle: Biz İstanbul'a ilişkin projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. İstanbul'un bıkmışlığını, usanmışlığını gördük. Kartopu gibi sevgi büyüdü. Gittiğimiz her yerde de coşkunun arttığını gördük. Milletimiz 31 Mart'ı bekliyor. Artık şu 5 yılın hesabını sandıkta soralım. İstanbul'un özlemle beklediği güzel günlere kavuşmayı bekliyor.

Bu süreçte televizyon yayınlarıyla, yaptığımız mitinglerle vatandaşımıza gittik. Biz kendimizi anlatmaya çalıştık. 39 ilçeye bu süreçte gitmek, bazılarına birkaç kere gittim. İstanbul'un bir birlik bütünlük içinde olmayışından da rahatsızlık var. Ticaret Odası diyor ki şu hizmetleri alamadık, İstanbul Belediyesi şu hizmetleri verse gibi eksiklikleri gördük. İstanbul gibi metropolün eksiklikleri var. Burada mesele parti de değil. İstanbul'un geleceği.

"ALGI VE BAHANE SİYASETİ ŞEHRİ YORMUŞ"

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Şehrin sorunlarını çözmek adına bana Bakanlıktayken bir kere gelinmedi. Şu 5 yıllık süreçte Bakanlara laf yetiştiren belediye başkanı. Bir taraftan engelleniyoruz siyaseti. Bu İstanbul'u yormuş. Bunların çözülmesi gerektiğine inanıyorum.

İSTANBUL MİTİNGİ

Dün aslında 31 Mart'ın provasını gerçekleştirdik. Ramazan ayı olmasına rağmen 650 bin vatandaşımız orada büyük bir coşkuyla geldi. Madem öyle sen çok daha iyisini yap. Kendileri miting yapmaktan imtina ediyorlar. Bizim 650 bin vatandaşımız gelip ramazan günü orada o coşkuyu yaşıyoruz. Bizi şu süreçte projelerimiz üzerinden eleştirdiklerini gördünüz mü? Bulabildikleri bir şey yok. Projelerimizi açıkladık, projelere ilişkin de hiçbir eleştiri yapamıyorlar.

"İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI ÇARÇUR ETTİLER"

Bu işi siyaset üstü görmeleri lazım demelerine rağmen gidip oraya dava açtılar. Vatandaşımız çaresiz bir biçimde riskli binalarda beklesin, bu mu yani çözüm! Talihsiz açıklamalarla karşı karşıya kaldık. O kadar yoğun çalışıyoruz ki biz gece 2'lere 3'lere kadar. İster istemez hata da yaparsınız. Orada samimiyet önemli, ne söylemek istediğiniz önemli. Onların derdi anlamak değil ki. Ufak şeylerden algı oluşturalım. İstanbul'a verdikleri vaatleri hatırlamayanlar İstanbul'a 17.88 km metro yapanlar bunları konuşmuyorlar 'aa öyle dedi böyle dedi'.

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Bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorgulamıyorum. Balya balya paralarla fotoğraf verdiler. Olabilir mi? İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler şimdi utanmadan sıkılmadan Hızray projesini vaat olarak veriyorlar. Neden başlamadın 5 senedir.

"İSTANBUL'U BASAMAK OLARAK KULLANIYOR"

İstanbullular kendileriyle ilgilenen belediye başkanı istiyor. Televizyon kanallarına bu soruları soracaklar diye çıkamıyorlar. Bizlere para konusunu sormayın, vaatleri sormayın. İstanbul'un sorunlarını konuşmayacaksak, neyi konuşacak bu millet? Belediye başkanından ne bekler insan? Trafik sorunu, deprem sorunu, sosyal adaletsizlik, metrobüslerdeki kuyruklar... Belediye başkanlarından çözümü konusunda irade bekler. Aksine bunların hiçbiri konuşulmuyor. 80 ile gidip Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için miting yapmasını beklemez. Partisinin dizaynı için İstanbul'un kaynaklarının harcanmasını beklemez. İstanbul'un sorunları hatırlanmıyor. İstanbul'u nasıl basamak için kullanırım anlayışı. Bu da İstanbul'u yormuş. İstanbullular kendileriyle ilgilenen belediye başkanı istiyor.

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BENİM DERDİM İSTANBUL

31 Mart'ta biz yerel seçime gidiyoruz. Sandıkta milletimiz hür iradesini yansıtacak. Bu yerel seçimde hizmet oylanacak, eser oylanacak. İstanbul'un sorununa ilişkin yapılacak projeler oylanacak. Bu yerel seçimde ülke gündemini konuşmayacağız. Muhalefet pişirip pişirip ülke gündemini yerel seçime taşımaya çalışıyor. Vatandaşımız sandığa gittiğinde şöyle bir kıyas yapacak. 5 yıldır maalesef bahaneden başka bir şey üretilmemiş. Sosyal medya belediyeciliği yapılmış. Reklama ayrılan bütçe depreme ayrılan bütçenin 2 katı. İsrafı bitirdik yazılarını her yere asıyorlar buna da 550 milyon lira harcıyorlar. Sorunlar dağ gibi büyümüş. İstanbul'da yaşamak çile olmuş. Onlar balıkçıda yemek yerken biz 81 ile hizmet ediyorduk. Onlar kayağa gittiklerinde Elazığ'ı Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışıyorduk. Şehirlerimizi ihya etmek için bu çalışmaları yaptık.

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"VERDİĞİM HER SÖZÜ TUTTUM"

Şehrimiz iki tarafı kıyas edecek. İstanbul huzura kavuşsun diyen, İstanbul'daki trafik sorunu çözülsün diyen, 7 gün 24 saat yine çalışacak bir Murat Kurum orada. Diğer tarafta da sürekli bahane üreten yönetim. Vatandaşımız sandığa gittiğinde geleceğini oylayacak. Yeniden Refah partili seçmen CHP anlayışını en iyi bilen odur. Bu belediyecilikten çektikleri kadar hiçbir belediyecilikten çekmemişlerdir. Ayasofya rahmetli Erbakan hocamızın rüyası değil miydi? Bunu yapan bir irade var. Öbür taraf ne diyor müze olmalıydı. Gümüş Moturu bilirsiniz siz orası. Oraya millet bahçesi yaptık. Hocamızın hayali vardı bu ülke motor üretsin, tank yapsın. Bu hayalleri gerçekleştiren irade var. 16 milyon İstanbul'da yaşayan herkesin oyuna talibim, benim derdim İstanbul. O yüzden burada iradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir. Murat Kurum geçmişte sözünü tuttu.

Elazığ'da yapılan konutlarımız. Afetten sonra yapıldı teslim edildi. Gidin Elazığ'a sorun deyin ki 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz dedi yaptı mı yapmadı mı? Gidin Kastamonu'ya Rize'ye Bartın'a. Malatya Gökçe yeniden bir ilçe kurduk. İnsanımızın güven içerisinde yaşadığı ilçe oldu. Bu acılar bir daha yaşanmasın dedik, gittik hızlı bir şekilde yaptık. Antalya - Muğla yangınları tarihin en büyük yangınlarıydı. Ben köylerin hepsine gittim. Orayı da CHP yönetiyordu. Bir tane konut yapmadılar. İzmir depreminde yine gitmiştik oranın koordinasyonunu yapıyorduk.

VAAT HATIRLAMAMA HESABI SANDIKTA SORULACAK

Her şehirde bizim dostumuz var, kardeşliğimiz var. Bayraklı'da sözümüzü tuttuk. O zaman hatırlayın yine yapamazlar dendi, sözlerini tutmayacaklar dendi. İzmir ile alakalı vatandaşımız bizi sokakta çeviriyor. Ben CHP'liyim sizleri tebrik ederim diyor. Bunların hepsi çalışarak oldu. Bir tarafta bunları yapanlar var bir tarafta vaadini hatırlamayanlar var. Sandıkta hatırlamamanın hesabını İstanbullular soracak.

Gittik hamdolsun milletimize mahcup olmadık. İzmir Bayraklı o apartmanın olduğu yer. En son asrın felaketi. 11 ilde ne büyük acılar yaşadık. 3 ayda 180 bin konutun şantiyesine başladık. 180 bin konutun temelini 3 ayda attık. Burada vatandaşımıza sözümüzü tuttuk. 307 bin konut devam ediyor.

İSTANBUL'A VAATLERİ

İstanbullular deprem korkusuyla yaşamayı mı güvenli bir gelecek mi bunu seçecekler. İstanbullular güvenli bir gelecek mi yoksa hep bir bahane ve o bahane üzerine siyaset yapan anlayışı mı tercih edecek?

TRAFİĞE ÇÖZÜM

Bizim ulaşımla ilgili hedefimiz İstanbul'da yaşamak bir çile haline gelmiş. Bugün İstanbul'da 2019'da teslim ettiğimizde trafik yoğunluğu yüzde 47. 2024'te yüzde 64'e gelmiş. Pik saatlerde yüzde 90'lara gelmiş. Düşmesi gereken yoğunluk 64'e çıkmış. Nüfus artmamış bu 5 yıllık süreçte. Tamamen iş bilmezlik, beceriksizlik. 2019'da bizim devam eden projelerimize dokunmasalar, iptal etmeseler bugün yüzde 47 çok daha aşağılara düşecek.

Hedefimizi bugünkü toplu ulaşımdaki yüzde 26'lık oranı ilk 5 yılda iki katına, ikinci 5 yılda da raylı sistem oranımızı yüzde 48'e çıkarmak istiyoruz. Şu an İstanbul'daki trafiğin oranları. Yüzde 72 karayolu trafiği var. Yüzde 26'sı raylı sistemi yüzde 2 denizyolu. Mevcut başkan 2019'da denizyolunu 2 katına çıkaracağız dedi. Onu da çıkarmadı. 5 yıl sonra İstanbul'da raylı sistem kullanımı yüzde 37'ye çıkacak. Denizyolunu yüzde 3'e çıkaracağız karayolunu yüzde 60'a düşereceğiz. 2034'teki hedefimiz raylı sistemin yüzde 50'ye yakın kullanılması lazım. Biz yaptığımız her işe çok yönlü bakmak zorundayız. Burada 50 yıllık planlar yapmamız lazım şehir için. Metro ağını 650 km'ye çıkaracağız. Şu anki metro ağı 379 km.

Engelleniyoruz diyorlar bu arada Ulaştırma Bakanlığımız 5 katı metro yapmış. Büyükşehir belediyesi 17.88. Engelleyen kendileri. Büyükşehir belediyesi 17.88 km yapıyor Ulaştırma Bakanlığı 87 km metro hattını İstanbul'a kazandırıyor. Biz ne yapacağız. 379 km'yi 650 km'ye çıkaracağız.

6 AYLIK EYLEM PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIM

Ben bu hafta ilk 6 aylık eylem planımızı da açıklayacağım. 6 ayda ne yapacağımız İstanbullular bilecek. Her şey şeffaf olacak. Her şey çok güzel olacak dediniz güzel olan ne var İstanbul'da. Ulaşım çile olmuş deprem korkusu artmış. Rahmetli Kadir ağabey zamanında atılan metroların temellerini ben attım diyorlar.

Mecidiyeköy Mahmutbey hattının yüzde 99'unu tamamlamışız yüzde 1'ini yapmış. Ben açtım diyor. Dudullu Bostancı yüzde 30'unu kendi tamamlamış. Ben ne diyorum senden 372 km ile alıyorum 650'ye çıkaracağım. Siz de bana 5 yıl sonra soracaksınız. Ben bunu diyorum ki yapacağım.

"BOĞAZ'I KESİNTİSİZ ŞEKİLDE METROYLA GEÇECEĞİZ"

Bir kere Boğaz'ı kesintisiz şekilde metroyla geçeceğiz. Metrobüsü de bu hatlarımızı açtıktan sonra ona ihtiyaç kalmayacak. Ağır vasıtayı şehrin kuzeyine alacağız. Bir taraftan ticaretimizi düşüneceğiz.

İSTANBUL'UN HER İLÇESİNDEN METROYA BİNİP TOPLU ULAŞIMI KULLANABİLECEĞİZ

650 km'ye çıkararak toplu ulaşımda metro oranını artıracağız. Bununla birlikte tüneller yapacağız. İkinci 5 yılın metrosu da bin 4'e çıkacak. İstanbul'un trafik çilesi bitecek. O günkü projeksiyon yeniden değerlendirilir. İstanbul'un her ilçesinden metroya binip toplu ulaşımı kullanabileceğiz.

2 yakaya 122 km tünel yapacağız. Alternatif bir yol güzergahı koymanız lazım. Mevcuttaki tüneller 22 km. 5 yıllık süreçte İstanbul'da tünel işi yapılmamış. İlk 5 yılda Kilyos'tan bir vatandaşımız Dolmabahçe'ye ulaşacak buradan da Bayrampaşa Esenler'e kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak. İstanbul'a alternatif yol güzergahı olacak.

"MOTORSİKLET YOLLARI YAPACAĞIZ"

Bunların hepsi çalışılmış projeler. Vatandaşımız Mahmutbey'de neden sıkıntı çekiyor. Yıllardır bekliyor vatandaşımız. Harfiyat döktükleri yer var orada işe başlama töreni yapıyorlar. Harfiyat döküyorsun şimdi de harfiyatları kaldırmak için bu milletin parasını harcayacaklar. Madem yapacaksın devam et.

Motor yolları yapacağız. 600 bin motosiklet kullanıcı var. Motosiklet yolunu İstanbul'a kazandırıyoruz. Bizim bisiklet yolunu artırmamız lazım çevre için hava için. Sonuçta şehrin bir ihtiyacı. Bu ihtiyacı çözmek adına bir irade ortaya koymamız lazım. Biz burada motosiklet yollarıyla da ulaşımda alternatif güzergah ortaya koyduk.

64 DAKİKALIK ULAŞIM 39 DAKİKA OLACAK

Şu an 64 dakikada gidiyorsunuz. Biz bunu 25 dakika azaltacağız. 39 dakikaya düşüreceğiz. Eğer İstanbul'a hizmet etmezseniz o 64 dakika 80'lere 90'lara çıkar. 31 Mart İstanbul için köprüden son çıkış. 31 Mart İstanbul'un geleceğine karar vereceğimiz tarih. Otoparkları yapmamız lazım. 250 bin araçlık otopark yapacağız İstanbul'a. Üstü park altı otopark olacak. İSPARK zarar ediyor şu an. İlk yarım saat İSPARK'tan ücret almayacağız. Otopark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız. 2 otogarımızı şehrin kuzeyine taşıyoruz. Esenler Bayrampaşa otogarını millet bahçesine çevireceğiz. Harem'i Üsküdar meydanla birleştiriyoruz. Haydarpaşa'yı da müze haline getiriyoruz. Oradan sahilden Moda'ya kadar bağlıyoruz. Orada tarihle kültürle vatandaşımız iç içe olacak.

6 AYDA TAKSİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Eylem planlarını açıklayacağız. Bilimsel verilerle gerçek ihtiyacı belirleyeceğiz. Sorunları tespit edeceğiz. Dijital uygulamaları tek merkezde buluşturacağız. Dijital İstanbul çatısı altında uygulamaları birleştireceğiz. Biz İstanbul uygulaması her şeye buradan ulaşabilecek vatandaşımız. Biz ihtiyacı net bir şekilde göreceğiz. Ödül - ceza uygulaması getireceğiz. İstanbul Havalimanı'ndan bir turist taksiye bindiği zaman İstanbul taksisi bir marka olacak. Bu şehrin kuralları var. Burada vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için o kurallara herkes uyacak. Biz sorunlara sırtımızı dönmeyeceğiz. Başka işlerle uğraşmayacağız İstanbulluların sorunlarıyla uğraşacağız.

DEPREME HAZIRLIK

Depremle ilgili konuyu ikiye ayıracağız. Biz yarın olacakmış gibi şehri depreme hazır hale getirmemiz lazım. Toplanma alanı sayısını artırmamız lazım. 6 saatte İstanbul'da 2 milyon kişiye çadır kurabilecek yapıyı sağlayacağız. 39 ilçede tam donanımlı geçici yaşam alanları olacak. İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor. Allah göstermesin afet olduğu zaman Alibeyköy'de lojistik merkezimiz var. Biz 6 tane daha ekleyeceğiz. İtfaiye müdahale süresi İstanbul'da uzadı. 2019'da 5.38 dakikada yangına erişim varken şu an 6.41. Biz bunu 5.20'ye düşüreceğiz.

50 tane yeni itfaiye istasyonu kuracağız. 8 yeni hasta yakını konaklama merkezi yapacağız. Hastanelerimiz deprem esnasında hizmet veren en önemli birimlerden bir tanesi. Bu bütüncül bir bakış açısıyla afete hazırlık kısmı.

650 BİN KONUT DÖNÜŞÜMÜ

Hocalarımız ne diyor İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut var. 600 bini hemen dönüşmeli diyor. Biz 650 bin konutu önümüzdeki 5 yılda dönüştürmek istiyoruz. İstanbullular şunun kararını verecek ben güvenli gelecekte mi yaşamak istiyorum deprem dönüşümüne hiç kaynak ayırmamış anlayışa mı oy verecek buna karar verecek. Şu an İstanbul'da benim başlattığım 173 bin kentsel dönüşüm projesi var.

Vatandaşımızın talep ettiği yerlerden başlamak üzere 700 bin lira hibe vereceğiz. 100 bin kiralık konut yapacağız. Satılmayacak, kiralanacak. 100 bin konut yaparak 39 ilçeye vatandaşımızın uygun şartlarda oturabileceği konutlar yapacağız. Çalışan işçimize, memurumuza kiralayacağız. Bakanlığımızın yarısı bizden kampanyası da devam edecek. 4 koldan biz İstanbul'da bu dönüşümü gerçekleştireceğiz.

Acil dönüşmesi gereken konutların büyük kısmını dönüştürmüş olacağız. Ondan sonra bu dönüşüm devam edecek. 1.5 milyon riskli konut var. İstanbul birçok bakanlıktan daha büyük bütçeye sahip. İstanbul'un kaynaklarını kendiniz bu şehre kullanın her şeye yeter. Burada İstanbul'un özgelirini düşürmüşler. 18 milyar 2018'deki bütçesi. 2023'e geldiğimizde devlet gönderdiği kaynağı 5 kat arttırmış. Nerede bu İstanbul'un kaynakları?

100 bin demiş yapılan 5 bin 489 yok başka. Bu anlayışla siz İstanbul'un deprem korkusunu nasıl giderirsiniz? Deprem bizim gündemimizde olacak. İstanbul'u yaşanabilir şehir haline getirmemiz lazım.

İMAMOĞLU'NUN MAL BEYANI TARTIŞMASI

80 gündür sahadayız. Muhalif medya 'Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?' diye sürekli sordular. Zaten düzenli olarak mal beyanımızı yapıyoruz. Kamu görevi yaptık biz. Kamu görevinde düzenli olarak mal beyanınızı verirsiniz. Ve açıklayacağız dedik, açıkladık.

Açıkladığımız mal beyanını şeffaf bir şekilde, tüm detaylarıyla birlikte İstanbullulara, tüm Türkiye'ye ikan ettik.

Şimdi, maalesef burada, mal beyandan önce bunu açıklamayıp, mal beyanından hemen sonra 3 tane veya 4 tane... Bilemiyorum, kaç ev... 1,5 milyar liralık malı siz nasıl alıyorsunuz? Bunu İstanbullulara niye açıklamıyorsunuz? Neyi saklamıyorsunuz? Böyle bir malınız var, bunları niye açıklamadınız? Bunların net bir şekilde ifade edilmesi lazım?

Mal beyanında siz bunları belirtmiyorsunuz. Hemen sonrasında her ne hikmetse 1.5 milyarlık malınızı alıyorsunuz. Bunun açıklanması lazım. İstanbullulara bunun net bir şekilde ifade edilmesi lazım. İnsan mal varlığını niye saklar? Neyse o... Saklama gereği niye duyarsınız? Anlaşılan o ki; 81 ile o afetlerde millet milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz kendisine villa yapmakla meşgulmüş. Buradan o çıkıyor.

Kurum'dan İmamoğlu'na mal varlığı tepkisi: Rakibimiz villa yapmakla meşgulmüş!