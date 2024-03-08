Murat Kurum'dan 8 Mart mesajı: Güçlü İstanbul güçlü kadınlarla mümkündür

Murat Kurum, "Tüm kadınlarımızla birlikte aile dostu belediyecilik anlayışıyla 'Ailenin ve Kadınların İstanbul'u' diyeceğiz. İstanbul'u kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz. 1 Nisan'dan itibaren kadınlarıyla geleceğe yürüyen, kadınların gurur duyacağı bir İstanbul'u hep birlikte hazırlayacağız. Biz inanıyoruz. Güçlü İstanbul güçlü kadınlarla mümkündür" ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlıyla düzenlenen ‘Türkiye ile Güçlenen Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Buluşması’na katıldı. Programdaki konuşmasına kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü kutlayarak başlayan Kurum, “Bu anlamlı günde, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Bugünün, Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"İSTANBUL, DÜNYADA EN ÇOK KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ ŞEHİRDİR"

İstanbul’un dünyada en çok kadın eli değen şehir olduğunu kaydeden Kurum, "Bu şehir hem Şehirlerin Sultanı, hem de Sultanların Şehridir. Seyyahların ifadesiyle, 'İstanbul, dünyada en çok kadın elinin değdiği şehirdir'. Bugün İstanbulumuzun dört bir yanında, belki de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kadınlarımızın imzası bulunmaktadır. Hürrem Sultan’dan Haseki Sultan’a, Bezmialem Valide Sultan’dan Nur Banu Sultan’a kadar bütün Sultanlar, bu şehirde adeta hayırda yarışmışlardır.Her biri bir vakfiye, bir cami, bir hastane, bir mektep veya bir çeşmeyle bu şehri eserlerle donatmıştır, bu şehre hizmet etmiştir. Ne mutlu ki, bugün, kadınların yücelttiği ve kadınları yücelten bir şehre hizmetkar olabilmenin gururunu, heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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"AK PARTİ’MİZ, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KADIN HAREKETİDİR"

Kurum, "Benim siyasi kariyerim kadını el üstünde tutan, hatta kadınların omuzları üzerinde yükselen kutlu bir davanın, AK Partimizin neferi olarak başladı. Ne mutlu ki, mensubu olmaktan iftihar ettiğim AK Partimiz, Türkiye’nin en büyük kadın hareketidir, dünyanın en büyük kadın hareketleri arasındadır. Bu kadın hareketi, aynı zamanda adalet ve merhamet hareketidir. Bu hareket, en başta kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı bir duruştur. Haksızlık karşısında susmayan, zorluklar karşısında yılmayan, daima milletine hizmet için koşan AK Parti teşkilatlarının asil kadınlarıyla yol arkadaşı olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Biz hep şuna inandık. Kadınlarımızın varolmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Bugün kadınlarımızın ülkemizin ve şehirlerimizin sorunlarına daha fazla eğilmesi, bu sorunlara çözüm üretmeleri ve çalışmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ancak geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz, hiçbir şekilde bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bizim için bu ülkede bu aziz şehirde her bir vatandaşımız eşittir. Biz bugüne kadar hiçbir vatandaşımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapmadık, yapmayacağız. Bu ülkenin bu aziz şehrin tüm kadınları, İstanbulumuzda yaşayan bütün kadınlar; hangi düşüncüye, hangi siyasi tercihe sahip olursa olsun bizim için eşittir, değerlidir, kıymetlidir. 5 yıldır onuru çiğnenen güzel İstanbulumuzu 31 Mart’ta İstanbul’un kadınlarıyla birlikte yeniden onurlu günlerine kavuşturacağız. Tüm kadınlarımızla birlikte aile dostu belediyecilik anlayışıyla 'Ailenin ve Kadınların İstanbul’u' diyeceğiz. İstanbul’u kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz. 1 Nisan’dan itibaren kadınlarıyla geleceğe yürüyen, kadınların gurur duyacağı bir İstanbul’u hep birlikte hazırlayacağız. Biz inanıyoruz. Güçlü İstanbul güçlü kadınlarla mümkündür. Ben bu duygularla başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Sizleri Alaha emanet ediyorum" dedi.

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