GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Murat Kurum'dan 10 maddelik hatırlatma! 'Nisanda geliyoruz'
ABONE OL

Murat Kurum'dan 10 maddelik hatırlatma! 'Nisanda geliyoruz'

İstanbul'da 10 maddede yerine getirilmediğini belirttiği vaatleri sıralayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Nisanda geliyoruz." ifadelerini kullandı.

14.03.2024 - 11:23 |
Murat Kurum'dan 10 maddelik hatırlatma! 'Nisanda geliyoruz'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da 10 maddede yerine getirilmediğini belirttiği vaatleri sıraladı. Kurum, 'İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak.' dedi.

Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:

Mevcut CHP’li İBB yönetimi;

1- “5 yılda İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.” dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!

2- “100 bin konut dönüştüreceğiz.” dedi, 5 binini bitiremedi!

3- “15 bin yeni sosyal konut yapacağız.” dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

4- “Ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi, tam bir çileye dönüştürdü!

5- “Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.” dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

6- “100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.” dedi, yapmadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı!

7- “İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız” dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

8- “Megabüs hattı yapacağız” dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

Haberin Devamı

9- “70 km yeşil koridor oluşturacağım” dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.

10- “İBB’de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım.” dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak.

Nisanda geliyoruz.

GÜNCEL HABERLER

MSB'den F-35 ve Eurofighter açıklaması: KAAN'a odaklanmamız lazım!

MSB'den F-35 ve Eurofighter açıklaması: KAAN'a odaklanmamız lazım!
Üniversite öğrencileri üretti! Kampüste satılıyor

Üniversite öğrencileri üretti! Kampüste satılıyor
Batman'da 'Büyükşehir' yazısı heyecan yarattı! Paylaşımlardan sonra perdeli hamle geldi

Batman'da 'Büyükşehir' yazısı heyecan yarattı! Paylaşımlardan sonra perdeli hamle geldi