Murat Kurum son seçim anketini açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Habertürk'te soruları yanıtladı.

İşte Kurum'un konuşmasından satır başları;

Artık son üç gün. İnsanın nabzı hiç düşmez mi? Hiç düşmedi. Vatandaşımızla, esnafımızla buluştuk. Sürekli nabız hep yüksekte. İftar programından buraya geldik. Buradan da başka bir programa gideceğiz. Yaklaşık 90 gündür projelerimizi, hayallerimizi, hedeflerimizi anlatıyoruz. 4 gün sonra sandığa gideceğiz. Milletimiz inşallah 31 Mart günü iradesini yansıtacak. Sandık günü hesap günüdür. Burada vatandaşımız geleceği, şehri adına en iyi kimin yapacağına inanıyorsa o taraftan yana tavrını kullanacak. Vatandaşımızın takdiri başımızın üstünde. Bu süreçte yaşadığımız gibi 31 Mart'ı demokrasi şöleniyle yaşamak istiyoruz.

"MOTİVASYON BÜYÜK"

31 Mart'ta milletimiz şunun kararını verecek; İstanbullular şu 5 yıllık süreçte yapılanları zaten takdir ediyorlar, iyi veya kötü. Sandığa gittiğinde de bu süreçten sonra deprem korkusu bu şehirden tamamen gündemden çıkarılacak adımlar atılsın mı atılmasın mı? Bir an önce İstanbul'da trafik çilesi bitsin diyerek kararını verecek. Herkesin mutlu yaşadığı, geleceğe güvenle baktığı, umut içerisinde yaşanılan İstanbul olsun diyoruz. Şehrin güzelliğinden herkesin mutlu huzurlu şekilde yaşayacağı İstanbul olması noktasında kararın verileceği gün olacak. İlk günlerdeki sevgi seli büyüyerek geldi. Her yerde büyük motivasyon var. Şimdi iftardan geliyorum. Rizeli kardeşlerimle hikayem var. 81 ilde, ilçede hizmetim var. Orada bir aidiyet bağımız kuruldu. Herkes beni hemşehrisi görüyor. Benim için mutluluk verici bir şey. İnşallah 31 Mart günü tüm İstanbul'un sevineceği bayramı İstanbul'a erkenden yaşatacağız inşallah.

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"11 İLİMİZDE 180 BİN KONUTUN İNŞAATINI BAŞLATTIK"

Biz Bakanlık, genel müdürlük sürecinde sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu illerde yapmaya çalıştık. Sözümüzü unutmadık. Sözümüzü hatırlamayan tarafta olmadık. Milletin karşısına çıkıp da vaatleri hatırlamamak kadar kötü bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum. Bize düşen görev vatandaşın taleplerini gidermektir. 550 ziyaret yaptık. Vatandaşımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Hamdolsun bu motivasyonla buradayız. İstanbullu vatandaşlarımızın karşısına geçtiğinde 'Ben bu işleri yaptım' diyebiliyorum. 81 ilde 72 milyon metrekare yeşil alan kazandırmışız. 40 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Bursa, Bitlis, Sinop, Zonguldak, Erzurum, Konya, Edirne'de gidip bakın. Milletimize hizmet götürmüşüz. Sözü tutmak için çabalamış ve işin sonunda da bu sözleri tutmuşuz. Afetler olmuş. Demişiz ki '1 yıl içinde bu konutları teslim edeceğiz' demişiz. Beraber üzülmüş, beraber ağlamışız, yeni hayatın resmini çizmişiz. Afetlerde yaşanan dram sonrasında vatandaşımıza sağlam, güvenli yaşam alanları sunmuşuz. 11 ilimizde 180 bin konutun inşaatını başlattık. Şimdi teslim ediliyor. Eser adamı olmak söz verdiği işleri gerçekleştirmek çok değerli. O yüzden sağlam adamların seçimi. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun böyle ifade etti.

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"İL BİNASINI ALMAYI BECEREMEDİLER"

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Bir parti il binasını almayı beceremeyen partiden bahsediyoruz. Günlerdir kamuoyuna net bir açıklama yapamadılar. Kaynağı şuradan aldık vs. Altı üstü bir tane il binası alacaksınız. Sonuçta parti devlet yardımı alıyor. Alırsınız, faturalandırırsınız, tapuyu devredersiniz. Bakıyorsunuz, orada CHP'li belediye başkanına yakın isimler, parti binasında, biri oradan geliyor, biri oradan gidiyor. Saatlerce para sayıyorlar, balya balya kule yapıyorlar. Biri kule yapıyor, öbürü mal varlığını kaçırıyor. Biz deprem bölgesinde vatandaşımıza villa konforunda evler yaptık. Bunlar boğazda villa yapmakla meşguller kendilerine. Kayağa giden sen, CHP'yi bölmeye çalışıp İstanbul'un kaynaklarını harcayan sen, afette büyükelçilerle yemek yiyen sen, mal varlığını kaçıran, gizleyen sen, para kuleleriyle görüntülere çıkan senin ekibin, sonra da doğruluktan, dürüstlükten bahsedeceksiniz. 'A öyle söylemişti, bu böyle söylemişti'

"SÖZ VERENLE SÖZÜNÜ TUTMAYANI VATANDAŞIMIZ AYIRACAK"

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Manipüle edile anketler de var. Bunu doğru bulmuyorum. Bütün anket firmaları 14-28 Mayıs'ta farklı konuşuyorlardı. CHP'li yönetim 'kazandık, öndeyiz' diye manipülasyon yaptılar, yine de yapacaklardır. Son ana kadar orayı terk etmemeliyiz. Bunların algıdan başka milletimize sunacağı bir şey yok. Bunu vatandaşımız görüyor. Emin olun CHP'li, DEM'li, Yeniden Refahlı vatandaşlarımız da bunu söylüyor. Söz verenle sözünü tutmayanı vatandaşımız ayıracak.

Biz de anket yaptırıyoruz. Bizim ölçümlerimize göre 1.7 farkla kazanacağız. Vatandaşımız değerlendirip sandığa gittiğimizde iradesini yansıtacak. Muhakkak kararsız seçmen olacak. Bazı kızan vatandaşlarımız var. Ama bize ama muhalif partilere. İşin sonunda evlatlarımız, İstanbul'un geleceği ve mutluluğu ise iradesini Cumhur İttifakı'ndan yana koyacağını düşünüyoruz. Kararsız seçmenimiz çok fazla değil gibi. Artık çok az kaldı. O noktada 4-5 puan diyebileceğimiz kararsız seçmenimiz var. Eşit dağıtanlar, farklı dağıtanlar var. Kararsız seçmene sorulduğunda fikirlere göre de analiz yapıp netice veriyor. Neticede 31 Mart akşamı inşallah kazanıyor ve İstanbul'a hizmet için geliyoruz.

"ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 70'İ DEPREM BÖLGELERİNDE YAŞIYOR"

Anketler de bilim insanları da İstanbul'da olası deprem riskini ortaya koyuyorlar. Ülke nüfusunun yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Gerçekten büyük acılar yaşadık. O acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bilinçli olmalıyız, şehrimizi, ülkemizi depreme hazır hale getirmek zorundayız. Vatandaşımızın korkusunu gidermek asli görevimiz. Bu mesele milli güvenlik ve gelecek meselesi. Bazen her şey yapabilirsiniz, en güzel şeylere sahip olabilirsiniz ama deprem olduğunda hiçbir şeyin kıymeti yok. Her şeyiniz yok olabilir. Bunun örneklerini sayısız gördüm.