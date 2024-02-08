Murat Kurum: Öğrencilere 10 bin TL burs, emeklilere her ay 2500 TL, evleneceklere 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, siyaset gündemindeki konulara ve seçim çalışmalarına ilişkin konuştu. Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, "Anketlerde geride başlamıştık, şu an 1,4 puan öndeyiz" dedi.

"BASKI MI GELDİ, PAZARLIKLAR MI VAR GÖRECEĞİZ"

Yeniden Refah Partisi'nin oylarına talip olduğunu söyleyen Kurum, Başak Demirtaş'ın adaylıktan geri çekilmesiyle ilgili de "Karşı tarafta gördüğümüz bir kaos var. Düne kadar bu kadar hevesliyken bu kararı niye aldı bilmiyoruz. Baskı mı geldi, pazarlıklar mı var göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİK, ASLA EĞMEYECEĞİZ"

PKK'lı Mustafa Karasu'nun ittifak çağrısı ve tehdidine tepki gösteren Murat Kurum, "PKK elebaşının bizi hedef alması normal. Ne diyor? Var olan ittifaklara sahip çıkmalıyız diyor. Kimlerden medet umuyor açık ve net görüyoruz. Bir ittifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK ele başı üzerinden medet ummayın. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka da verecektir. Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz. Var olan ittifaklara değer vermekten bahsediyorlar. Onların ne yapmak istediklerini de herkes biliyor. Artık maske düşmüştür. Biz projelerimize odaklanacağız. Aziz İstanbullular bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıtı verdi, 31 Mart'ta da verecektir." dedi.

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"İMAMOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Murat Kurum, "Kendisi beni aradı görüştük, iyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik yarış olması yönünde iyi niyet temennilerinde bulunduk. Bir talebi isteği varsa telefonumun açık olduğunu söyledim." dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA 1 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Kentsel dönüşümdeki konut sayısıyla ilgili "Şu anda 170 bin adet devam eden konut var". diyen Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına 1 milyondan fazla başvuru yapıldığını belirtti.

'KOPYA PROJE' YANITI

Kopya proje eleştirilerine cevap veren Murat Kurum, "Hala çalıştaydan öteye gidememiş bir anlayış var karşıda. 2019'da deprem seferberliği diyenlerin 2024'te aynı şeyleri söylemelerinin bir manası yok. İstanbul değişim istiyor, çalışılmamış üretilmemiş bir anlayış var. Vatandaş bıkmış. İyi olan bir şey kopyalanır, İstanbul'un beş yılında iyi olan hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

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"MECLİS ÜYELERİ İSTİŞARE İLE BELİRLENİYOR"

Kurum, AK Parti'nin belediye meclis üyelerinin belirlenme süreci ile ilgili "Belediye başkan adayları ve meclis üyelerini istişareyle belirliyoruz. Herkesin görüşlerini özgürce söylendiği istişareyi gerçekleştirerek belediye başkan adaylarımız belirlendi, uyum içerisinde yürütüyoruz" dedi.

"KARDAN ADAMIN SALTANATI GÜNEŞ DOĞANA KADAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor, miting yapıyor ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı Güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak" şeklinde konuştu.

"TAKSİ İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

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İstanbul'daki taksi konusuyla ilgili 'gerekli adımları atacağız' diyen Murat Kurum, "Taksi de İstanbul'un bir sorunu. Eksik varsa yönetmelik ve kanunların düzenlenmesi için gerekli adımı atacağız. İstiyoruz ki İstanbul'a gelen taksiye ulaşabilsin, bekleme süresi ulaşabilme oranı böyle kalmasın istiyoruz. Biz çözümü sunmak mecburiyetindeyiz. Biz kimsenin tarafı değiliz. Bu karmaşayı ortadan kaldıracağız. Kayıtlı kayıtsız hizmet veren kuruluşlar var. Kanuna uygun hale getirmek zorundayız. Tek uygulamada buluşturacağız. Kafası karışmayacak vatandaşımızın. Tespit ettik, eksik var. Eksikle alakalı hızlı şekilde ihaleye çıkıp taksi plakası sayısını artıracağız. Herkes taksicilik yapmayacak. Taksicilik yapacak kişilerin belli eğitimden geçmesi, sertifikalandırdığımız, ödül ceza prim uyguladığımız sistemi uygulamaya geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Konuşmasına Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı dileyerek başlayan Murat Kurum, “Bir yıl önce asrın felaketinde 53 bin 537 canımızı kaybederek çok büyük bir acı yaşadık. Bugün bir yandan bu acıyı kalbimizin derinlerinde taşıyoruz. Ama bir yandan da afetzede kardeşlerimizi yeni sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu hissediyoruz. Bu deprem bizlere 2 şeyi çok açık bir şekilde yeniden göstermiştir. Birincisi, devletimizin ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunu tekrar görmemizi sağlamıştır. İkincisi ise bu aziz milletin ne kadar güzel, ne kadar yardımsever, kardeşlik bağıyla birbirine bağlı bir millet olduğunu; tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ben, bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Bir kez daha depremde şehit olan tüm kardeşlerimize, annelerimize ve yavrularımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

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“VATANDAŞIMIZI DİNLEYİCİ OLARAK GÖRMÜYORUZ,”

“Sahaya çıkarken İstanbullulara bir söz verdik. Milletimizin ‘Her anında hep yanında’ olacağız.” diyen Kurum, “İnsanımızda; İstanbul’un karmaşasına, sistemsizliğine dair yaşamış olduğu derin bir bıkkınlık hali görüyoruz. Ama bunun yanında yaşlılarımızdan kadınlarımıza, gençlerimizden esnafımıza kadar herkeste; “umudun” süratle yükseldiğini de hissediyoruz, buna şahit olmaktan da mutlu oluyoruz. Biz sadece dert dinlemiyor, hazırlayacağımız projeleri de bilim insanlarımızla, iş insanlarımızla, işçi kardeşlerimizle, sendikalarımızla ve en çok da vatandaşımızla doğrudan çalışıyoruz. Şunun altını önemle çiziyorum. Biz vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz, vatandaşımızı doğrudan bir paydaş olarak, İstanbul’u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz. Hülasa; biz İstanbul’un meselelerini bugün değil, aylardır çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ndeki AK Parti grubumuz beş yıldır çalışıyor. Oradan da çok büyük sonuçlar alıyor ve projelerimize yansıtıyoruz. İstanbul’un projelerine tek bir açıdan bakmıyoruz. Biz yaptığımız tüm projelere, Siztem İstanbul konsepti üzerinden yaklaşıyoruz. Yani her açıdan düşünerek, bütüncül bir şekilde hazırlıyoruz.” dedi.

“Bu sistemin merkezinde de insanlar var, insanımızın en temel hakları var, İstanbulluların mutluluğu var.” diye sözlerine devam eden Kurum, “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu’muz doğrudan İstanbulluların gündemlerinde olan başlıklarla belirlendi, kategorize edildi ve milletimize sunuldu. Vizyon İstanbul’da biz milletimize 10 temel başlıkta projelerimizi, hedeflerimizi, hayallerimizi anlattık. dedi.

Murat Kurum, Haliç'teki toplantıda projelerini şu şekilde anlattı:

“Birincisi yeni metro ve metrobüs hatlarıyla, her iki yakada yapacağımız tünellerle, güçlendirilmiş deniz ulaşımı ve daha birçok teknoloji yoğun ulaştırma projesiyle Uğraştıran Değil Ulaştıran İstanbul.

İkincisi İstanbul’u bekleyen olası depreme karşı inşa edeceğimiz 650 bin kentsel dönüşüm konutuyla, 100 bin sosyal konutla ve yeni afet yönetim uygulamalarıyla Afetlere Dirençli İstanbul.

Üçüncü başlığımız ise; “Her Anında Hep Yanında” sloganıyla hayat bulacak olan; sosyal belediyecilik uygulamalarımızla; yaşlılarımızın, emeklilerimizin, kadınlarımızın ve gençlerimizin hayatlarını iyileştirecek, kolaylaştıracak desteklerin yer aldığı Sosyal Belediyecilik Uygulamalarımız.

Dördüncü başlığımız ise; dünyamızı, ülkemizi ve İstanbul’umuzu iklim değişikliği nedeniyle bekleyen olası bir su krizine karşı koruyacak altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Sürdürülebilir Su Yönetimi.

Beşinci hedefimiz; halkımızın ve sokaklarımızın daha huzurlu ve daha güvenli olması için; sokak hayvanlarına dair uygulayacağımız yeni uygulamalarımız.

Altıncı hedefimiz ise; Uluslararası İstanbul festivalleri, İstanbul akademisi, genç sanatçılara vereceğimiz destekler ve yeni fuar-kongre merkezleriyle; Kültür, Sanat ve Turizmiyle Yaşayan İstanbul.

Yedinci hedefimiz, Bilişim yönetim ve teknoloji merkezi, İstanbul’un dijital ikizi ve Biz İstanbul gibi projelerimizle şekillendireceğimiz Digistanbul.

Sekizinci hedefimiz; İstanbul’u sıfır atığın model şehri yapacak, yine 2040 net sıfır emisyon hedefimize ulaştıracak yatırımlarla Nefes İstanbul.

Dokuzuncu hedefimiz; sporu ve hareketi mahallelerde yapacağımız tesislerden başlatacağımız, Olimpiyat Şehri İstanbul hedefimize bizi ulaştıracak olan Sporla Yaşayan İstanbul.

Ve onuncu hedefimiz. Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı sloganıyla hazırlayacağımız projelerle, aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek caddelerimizle, sokaklarımızla; yeni meydan projelerimizle ve tarihi yarımadaya dair yapacağımız yeni uygulamalarımızla Mirasını Geleceğe Taşıyan İstanbul”

Açıklanan projelerin İstanbul’da heyecan ve umudu artırdığını sözlerine ekleyen Kurum, “Sokaktaki insanımız bizim projelerimizi gördükten sonra hayal etmeye başladı diyebilirim.” dedi.

“İSTANBUL’UN KAYNAKLARINI GERÇEK BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ İÇİN KULLANACAĞIZ”

İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’nın lider şehri yapacaklarının altının çizen Kurum, “Bizim tek bir önceliğimiz var; İstanbul’a hizmet etmek. Sadece İstanbul diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul’u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Altını çizerek söylüyorum, mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

“İNSANI ÖZNE OLARAK MERKEZE ALAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HİZMET EDECEĞİZ”

Mevcut İstanbul yönetiminin gerçek belediyecilik iradesi yerine kendi siyasi hedeflerini ön sıraya koyan bir anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Kurum, “İstanbul yönetimi, açık söylüyorum, başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle SİZTEM İstanbul diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir. Ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır.” diyerek sözlerini tamamladı.