Murat Kurum: İstanbul bir olimpiyat şehri olacak

AK Pari İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti. Murat Kurum’a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti. Tesiste oturanların Kurum’a ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar Murat Kurum’la fotoğraf çektirdi. Murat Kurum küçük çocuklara oyuncak hediye etti.

Sosyal tesislerde yemek yiyen hakemlerle sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirtti.

'İSTANBUL BİR OLİMPİYAT ŞEHRİ OLACAK'

“Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz.” diyen Kurum, “İstanbul’a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız” diyerek sözlerini sürdürdü.

GÖZLER 25 OCAK'TA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacak. Murat Kurum “Büyük lansmanı Perşembe günü yapacağız, ardından 3 alt lansman yapacağız. İstanbul’un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız“ ifadelerini kullandı.

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