Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a gelen terörist yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" dedi.

Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler👏 https://t.co/Ilv5YFUd6s — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022

MIHÇI İLE BİRLİKTE 3 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan teknik ve fiziki takibe dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK adına İstanbul ilinde bombalı eylem (fedai eylem) yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla, sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alınmıştır.

2014 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edilen teröristle birlikte, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaldıkları yerde yapılan aramalarda silah, sahte kimlik ve dijital materyallere el konulmuştur."