Muhtarın objektifine sevimli kavga böyle yansıdı

07.12.2025 - 16:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman’ın Gercüş ilçesinde yavru kedi ile yavru köpeğin sevimli kavgaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hisar köyü muhtarı Tahir Kaya, Gercüş ilçesine geldiği sırada yavru kedi ile yavru köpeğin sevimli kavgasına tanık oldu.

Kaya, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Kaya, "Yolda yürürken kedi ile köpeği gördüm, kavgaları gerçekten beni şaşırttı.

Oynar gibi kavga ediyorlardı. Ben de bu anı cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladım'' dedi.

 

