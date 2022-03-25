Muhsin Yazıcıoğlu sözleri! Ölümünün 13. yılında kısa, uzun, resimli, Muhsin Yazıcıoğlu anma sözleri ve mesajları!

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, anılıyor. Onu sözleriyle anmak ölümünün 13. Yılında rahmet okumak isteyenler Muhsin Yazıcıoğlu sözleri için araştırma yapıyor. İşte Ölümünün 13. yılında kısa, uzun, resimli, Muhsin Yazıcıoğlu anma sözleri ve mesajları!

MUHSİN YAZICIOĞLU SÖZLERİ

Türk ata bindiğinde Alparslan’dır, Yavuz’dur… Attan indiğinde ise Mevlana’dır, Yunustur…

Önümüzde iki seçenek var: Ya ibret almayanlar gibi tarihin tekerrürüne seyirci kalacağız ya da bu ezberi bozacağız. Bizler ikinci yolu seçiyoruz.

İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok.

İnanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürürüm.

Zindanmış bu karanlık oda ne gam! Bana imanımın ışığı yeter!

Zor yola kolay insanlarla çıkarsanız… Seni de satar, yolu da satar yolcuyu da satar!

Bizim milliyetçiliğimiz ete, kemiğe, kana veya ırka değil, kültüre dayanır.

Bu bayrak öyle bir bayraktır ki; içinde VATAN vardır, dökülen KAN vardır, iki CİHAN vardır, DİN vardır, İMAN vardır.

Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise; dünyanın şah damarını keseriz.

Vatanı sevmenin çilesini biz çektik, edebiyatını onlar yaptı.

Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.

Bu ülkede dürüst olmak başa beladır ama o bela başımızın tacıdır.

Bizim çocukları kitap okumak sıkar. O yüzden fikri tartışmalarda biraz zayıf kalırlar. Ama kavga var dersen, Ayrancı’dan Kızılay’a koşa koşa gelirler.

Er meydanı kancıklık kabul etmez!

Vatanı sevmenin çilesini biz çektik, edebiyatını onlar yaptı.

Biz, Fatih Sultan Mehmed Han kadar Türk, Said Nursi Hz. kadar Kürdüz! Ve hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.

Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır!

Firavun’a karşı çıkmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir!

Bir elinde Bilgisayar, Bir elinde KUR’AN olsun.

Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır!

Hayat böyledir dostum geçer beklemekle. Ümitlerin bittiği yerde abdest al ve sabahı bekle.

İslam hassasiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur.

Haksız bir davada zirve olmaktansa, haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim.

Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu! Bana baskı sökmez! Bizim Allah’tan başka kimseden korkumuz yok.

Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz…

Ben Avrupa Birliği kapısında zorlanan, aşağılanan Türkiye istemiyorum. Ben kendi medeniyetimle olurum. Ben yeniden Tük-İslam medeniyetinin inşaatını istiyorum.





