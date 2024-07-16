Mühendislik bölümü taban puanları 2024: YÖK mühendislik sıralama belli mi?
YKS sonuçları açıklandı. Artık üniversite adayları okumak istedikleri bölümlerin taban puanlarını ve sıralamalarını araştırmaya başladı. Bunlar arasında en çok ilgi gören mühendislik bölümü oldu. Peki YÖK mühendislik taban puanları 2024 belli oldu mu? YÖK Atlas mühendislik sıralama açıklandı mı?
YKS sonuçları ÖSYM internet sitesinden açıklandı. Puanını öğrenen adaylar YÖK'ün yayınladığı taban puanlar ve sıralamalar hakkında araştırmalara geçti. Mühendislik okumak isteyenler için de mühendislik taban puanları 2024 yılı için araştırılır oldu.
MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI 2024
YKS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. Kılavuz yayınlanmadı. Ancak 2023 yılı mühendislik taban puanları ÖSYM internet sitesinde yer alıyor.
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2023-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ
Makine Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Deprem Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Genetik Mühendisliği
Harita Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği