Mühendislik bölümü taban puanları 2024: YÖK mühendislik sıralama belli mi?

YKS sonuçları ÖSYM internet sitesinden açıklandı. Puanını öğrenen adaylar YÖK'ün yayınladığı taban puanlar ve sıralamalar hakkında araştırmalara geçti. Mühendislik okumak isteyenler için de mühendislik taban puanları 2024 yılı için araştırılır oldu.

MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI 2024

YKS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. Kılavuz yayınlanmadı. Ancak 2023 yılı mühendislik taban puanları ÖSYM internet sitesinde yer alıyor.

2023YILI MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2023-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler





MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ

Makine Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği

Deprem Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Genetik Mühendisliği

Harita Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

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