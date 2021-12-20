Muharrem Sarıkaya istifa etti

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Olayın ardından Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından özür açıklaması yaparken, Fatma Şahin ise Sarıkaya'nın tepkisinin çok yanlış olduğunu ve kendisine düşüncelerini ilettiğini belirtti.

Konu ile ilgili dün Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

Sarıkaya da sosyal medyada yaptığı açıklama dün şu ifadelere yer vermişti: "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

ÖZÜR DİLEMİŞ AMA KABUL EDİLMEMİŞTİ

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum.”

FATMA ŞAHİN: ÇOK YANLIŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dün bir açıklamada bulundu. Şahin, "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi" paylaşımında bulundu.

AHMET DEMİR CANLI YAYINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI



Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan Demir, başına gelen o çirkin olayı anlattı.







“KABLOLARI TAKACAKTIM. ANLAMADIĞIM BİR ŞEKİLDE O TEPKİYİ VERDİ”

Ahmet Demir, yaşadığı şoku “Nasıl yaşandığını anlayamadım, anlam veremedim” sözleriyle belirtti. Olay anına yer veren Demir, “Muharrem Bey’in kendi kurumuyla iletişime geçmesi için telefon bağlantısı yapması gerekiyordu. Yayın günü kendi telefonu çekmeyeceği için onu değil, temin ettiğimiz telefonu kullanmasını istedik. Ama kabul etmedi. Yayında şebeke sorunu yaşandı. Yardımcı olmak için ona hazırladığımız telefonu verdim. Kabloları takacaktım. Anlamadığım bir şekilde o tepkiyi verdi” dedi.



Çirkin olayın ardından Muharrem Sarıkaya’nın bölge müdürünü aradığını söyledi. “Benimle iletişime geçmek, özür dilemek istedi. Telefonda bana “Ankara’ya gel. Sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim” dediğini belirtti.