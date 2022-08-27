Muharrem İnce CNN TÜRK'e konuştu: Altılı masadan hiç umudum yok!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, merak edilen soruları Hakan Çelik ile Hafta Sonu’nda yanıtladı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

(Gülşen'in tutuklanması) Üzerinden 5 ay geçmiş birisi video yayınlamış, savcılık harekete geçmiş ve Gülşen hanımı tutuklamışlar. Gündemi değiştirmek için yapılmış bir olay. Toplumu kutuplaştırmak istiyorlar. Önemli bir kısım var ki vahim olan kısmı olan o. Yargının bu hale gelmesinde iktidar kadar muhalefet de sorumludur. Bu iktidar bu muhalefet ortaktır. Yargının altına dinamit koydular. 13 tane üyeden 1 tane üye olsa ne olur olmasa ne olur. Yargıyı birlikte yok ettiler.

Sedef Kabaşı'ı da tutuklayanlar aynı kişiler. Bu başsavcıları kim görevlendiriyor. HSK... Muhalefet bunlara oy vererek Gülşen hanımın tutuklanmasına sebep oldu. Bu muhalefetin yargıdan şikayet etmeye hakkı yoktur.

Bu muhalefete kızmayacaksın da ne yapacaksın? Balık baştan kokar.

Gülşen hanımın söylediklerine katılmıyorum. Sapık imam hatipten de çıkabilir her yerden çıkabilir. İmam hatipliler bu memleketin vatandaşlarıdır. Alevilere de söyleniyor. Alevilere laf söyleyen tutuklanan bir kişi görmedim ben. Hiçbiri tutuklanmıyor. Neden imam hatipliler ayrıcalıktır?

Bu memleketin her biri eşittir. Kimse dokunulmaz değildir. "Bizim adamlara sataşırsanız tutuklarız sizi" bu mantığı doğru bulmuyorum. Diyanet İşleri'ni şaşkınlıkla izliyorum. AK Parti İl Başkanı sanki. Siyaset kurumunun sopası olamaz. Ümit Özdağ az bile yapmış.

SEÇİM GECESİ NELER YAŞANDI?

Üzülen, kırılan varsa özür dilerim. CHP'nin sistemi çöktü. Elime sonuç gelmedi.

"ALTILI MASADAN HİÇ UMUDUM YOK"

Altılı masadan hiç umudum yok. Aday belli olmalıydı, önemli konuları konuşmuyorlar. Biz bu sisteme niye geçtik? Koalisyonu bitireceğiz diye. Ama şuan koalisyonun alası var. Anlamsız bir iş oldu. 6'lı masa. Umudum var mı, benim hiç yok. 12 sene ekonomiyi yöneten Ali Babacan umut mu olacak? Suriyelileri Türkiye'ye getiren Ahmet Davutoğlu Suriyelilerine ülkelerine geri mi gönderecek? Bu iş Erdoğan ile de olmaz. Aylardır bir araya geliyorlar. Sonuç var mı? Adayı belirleyemiyorlar. Erken açıklarlarsa yıpranırmış Erdoğan 20 yıldır aday. Yıpranıyor mu? Önemli konuların hiç birisini konuşmuyorlar. Sorunları halının altına süpürüyorlar. Somut konuların hiç birisine girmiyorlar.

Eğitimi konuşmuyorlar. Sayın Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu kızar diye. İktidar olduğumda eğitimde tarikatları kökten kazıyacağım. Nokta. İlkeli, omurgalı bir siyaset istiyoruz. Ben böyle bir siyaset görmüyorum.

CHP'de Parti'nin genel müdürü aynı zamanda Halk Ekmek'te yönetim kurulu üyesi... Böyle bir şey olabilir mi? Partinin müdürü partiden maaş alıyor, neden Halk Ekmek'ten maaş alıyor? Sizin AKP'den farkınız olsun.