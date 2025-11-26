Muğla'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten biri hayatını kaybetti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.11.2025 - 23:26

Kaynak: AA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten biri öldü, ikisinin tedavisi sürüyor.

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Neslinur T. (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Neslinur T, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

F.T. ve R.T'nin tedavisi ise Fethiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Muğla Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri de evde çalışma yürüttü.

 

 

 

 

