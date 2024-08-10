GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltında!

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltında!

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Kral Hekatomnos'un 2 bin 500 yıllık mermer heykeli, Roma dönemine ait koç başı ve sunak taşı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

10.08.2024 - 09:58 | | Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltında!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas'ta Y.Ö.'nün elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine bu akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, Kral Hekatomnos'un 2 bin 500 yıllık mermer heykeli, sunak taşı ve Roma dönemine ait koç başı ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.Ö.'nün işlemleri sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Hocasının 'yapamazsın' dediği taş bebek sanatını öğrendi, Türkiye’nin 5 kültürel mirasçısından birisi oldu.

Hocasının 'yapamazsın' dediği taş bebek sanatını öğrendi, Türkiye’nin 5 kültürel mirasçısından birisi oldu.

İnternetten alışveriş yapanlar için yeni karar! Bakanlık duyurdu, ertelendi

İnternetten alışveriş yapanlar için yeni karar! Bakanlık duyurdu, ertelendi

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltında!

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltında!