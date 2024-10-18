Muğla'da korkutan orman yangını! Çok sayıda kişi tahliye edildi

Zorlu arazi ve hava şartlarında ekipler alevlerle mücadele ediyor. Yangın bölgesinde 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Orman ekiplerine jandarma ve emniyet ekipleriyle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman yangın gönüllüsü ekipler ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın bölgesine gelen Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor.

Ülkenin değişik illerinden bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına hava gücü olarak katılacağı belirtildi.

VALİ AKBIYIK: 11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman'daki orman yangınını yerinde incelemek için bölgeye geldi. Taşbaşı Mahallesi'nde başlayan yangın ile ilgili son durumu aktaran Vali Akbıyık, “En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri, Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar 2 hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir iki yanan yapı var. Allah'a şükür can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

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Öte yandan, yangın bölgesinde 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer bulunurken 264 orman personelinin de görev yaptığı öğrenildi. Ekiplere emniyet ve jandarmanın yanı sıra belediye ekipleri ve orman yangın gönüllülerinin de destek verdiği bildirildi.