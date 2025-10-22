Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 34.46 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye’ye en yakın olan kara parçası Ortaca'ya 20.10 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.