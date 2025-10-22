GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

22.10.2025 - 07:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında Richter ölçeği'ne göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Muğlada korkutan deprem AFAD duyurdu

Yerin 34.46 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye’ye en yakın olan kara parçası Ortaca'ya 20.10 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Güncel Haberler

Annesinin yanına döndü, devlet 12 dönüm hibe verdi! Üretimin ilk yılında 1 milyon TL kazandı ihracata başlıyor
#Gündem

Annesinin yanına döndü, devlet 12 dönüm hibe verdi! Üretimin ilk yılında 1 milyon TL kazandı ihracata başlıyor

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
#Gündem

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da üretilip 5 ilde satılıyor! Türkiye'de uygulama yeni başladı
#Gündem

Muğla'da üretilip 5 ilde satılıyor! Türkiye'de uygulama yeni başladı