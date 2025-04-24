Muğla'da kapsamlı tarımsal takip başladı

Yapılan çalışmalar kapsamında; yeşil budama, hastalık ve zararlı kontrolü, sertifikalı tohum kontrolü ile ZİMİD (Zirai İlaç ve Makine İzleme Destek Sistemi) proje kontrolü gerçekleştirildi.

"Uzman ekipler sahada"



İlgili kurumlara bağlı teknik personeller tarafından yapılan incelemelerde, bölgedeki üreticilerin uygulamaları yerinde değerlendirildi. Yeşil budama çalışmalarıyla bitki gelişiminin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve verimin artırılması hedeflenirken, Hastalık ve zararlı kontrolleri sayesinde ürünlerde oluşabilecek kayıpların önüne geçilmesi amaçlandı.



Ayrıca, sertifikalı tohum kullanımı konusunda yapılan denetimlerle, üretimin standardizasyonu ve kalite güvencesi desteklendi. ZİMİD proje kontrolü ile de zirai ilaç ve ekipmanların doğru, güvenli ve çevre dostu şekilde kullanımı konusunda kontroller sağlandı.



"Üreticiye bilgilendirme desteği"



Kontrollerin ardından üreticilere, yapılan uygulamalara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Sağlıklı ve sürdürülebilir tarım adına nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda üreticilere tavsiyelerde bulunuldu. Bölgede yapılan bu tür kontrollerin düzenli olarak devam edeceği ve üreticilere teknik destek sunulmaya devam edileceği belirtildi.