Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saat 01.51 sularında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:6.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-05-14
Saat:01:51:16 TSİ
Enlem:35.32889 N
Boylam:27.08167 E
Derinlik:20.41 km
Detay:https://t.co/j6pdobWu9U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
VALİDEN AÇIKLAMA
Depremin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.