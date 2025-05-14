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Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı

14.05.2025 - 02:02Güncellenme Tarihi:
Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları açıkladı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saat 01.51 sularında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Valilik ve ilgili birimlerin bölgede durumu anlık olarak izlemeye devam ettiği, muhtemel bir risk durumuna karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem AFAD detayları açıkladı

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