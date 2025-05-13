İstanbul'da korkutan deprem!

İstanbul'un Silivri ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi 3.8 şiddetinde sallanmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre; deprem saat 20:46'da İstanbul Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde oldu.
Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem İstanbul'da hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:20:46:30 TSİ
Enlem:40.84306 N
Boylam:28.22194 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/975hpFPeCR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi