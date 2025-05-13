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İstanbul'da korkutan deprem!

13.05.2025 - 20:58Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da korkutan deprem!

İstanbul'un Silivri ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi 3.8 şiddetinde sallanmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre; deprem saat 20:46'da İstanbul Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde oldu. 

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem İstanbul'da hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

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