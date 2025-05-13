İstanbul'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre; deprem saat 20:46'da İstanbul Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde oldu.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem İstanbul'da hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.