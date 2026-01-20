GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'da esrarengiz olay! 10 gün önce kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da esrarengiz olay! 10 gün önce kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu

Muğla'da esrarengiz olay! 10 gün önce kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu

20.01.2026 - 14:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Muğla'da esrarengiz olay! 10 gün önce kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Şakir Şunka (43) için arama çalışması başlatıldı. Şunka'nın aracı terk edilmiş halde bulundu.

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramada; Şunka'yı bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şunka'yı bulmak için çalışma başlattı. Şunka'a ait araç Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu. Şunka için arama çalışmalarının sürdüğü, çalışmaların aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Güncel Haberler

Bodrum'da harekete geçildi! 10 yıl sonra yıkım başladı, milyonlarca lira ceza ödeyecekler
#Gündem

Bodrum'da harekete geçildi! 10 yıl sonra yıkım başladı, milyonlarca lira ceza ödeyecekler

Muğla'da esrarengiz olay! 10 gün önce kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu
#Gündem

Muğla'da esrarengiz olay! 10 gün önce kayboldu, aracı terk edilmiş halde bulundu

Kontrolden çıkan İETT otobüsü otoparka daldı
#Gündem

Kontrolden çıkan İETT otobüsü otoparka daldı