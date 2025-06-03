Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya: Bir kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN KURUM: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR YIKIM TESPİT EDİLMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Depremde Fethiye'de, panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun" dedi.

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BAKAN YERLİKAYA: 14 YAŞINDAKİ AFRANUR GÜNLÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" dedi.

Depremde 69 vatandaşın yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: 69 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."

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Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

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‘BU UZUN SÜRDÜ VE DAHA ŞİDDETLİYDİ’

Marmaris'te oturan Demet Kızıl da depremde yaşadıklarını anlattı. Kızıl, Marmaris'te küçük sarsıntılara alışkın olduklarını ve bu depremin şiddetli olduğunu ifade ederek, "Birden gürültü ile uyandım, sallanmanın geçmesini bekledim yataktan kalkmak için, aşağıya indim hemen, sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evine döndü. Marmaris olarak küçük sallantılara alışkınız, bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi. Duyduğum kadarıyla kendini balkondan atanlar olmuş. Herkese geçmiş olsun" dedi.