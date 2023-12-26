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Muğla’da 24 saatte 83 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 24 saat içinde toplam 83 litre sahte alkol ele geçirildi.

26.12.2023 - 12:19 | | İHA
Muğla’da 24 saatte 83 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkol üretim ve satışlarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen jandarma ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak ve sahte alkol üretimi yapan şahısların yakalanmasına yönelik 25 - 26 Aralık 2023 tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi.

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Datça, Yatağan, Köyceğiz ve Bodrum ilçelerinde icra edilen operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda ise 1 adet damıtıcı fıçı, 83 litre sahte alkol, 27 litre etil alkol, 2 adet 250 gram anason aroması, 1 adet 10 gram anason yağı, 3 adet anason kiti, 5 adet yaş üzüm kiti, 50 mililitre viski aroma kiti, 3 bin 200 adet cinsel istek artırıcı hap ve 560 mililitre cinsel istek arttırıcı jel ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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