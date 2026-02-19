Muğla ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

Haberin Devamı

On bir ayın sultanı, 2026 yılında kapımızı çalarken, Muğla'da ilk iftar sofraları için hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan ayının ilk orucunu açmaya hazırlanan Muğlalı vatandaşlar "Muğla'da bugün iftar saat kaçta?" ve "Muğla akşam ezanı ne zaman okunacak?" sorularına araştırmaya başladı.

MUĞLA İLK İFTAR SAATİ: 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre Muğla merkez ve ilçelerinde ilk oruçlar şu saatte açılacak:

Muğla İftar Vakti (Akşam Ezanı): 18:57

Muğla Sahur Vakti (İmsak): 06:24

Muğla Teravih Namazı Saati: 20:12

Muğla il genelinde vatandaşlar, yılın ilk orucunu saat 18:57'de okunacak akşam ezanı ile açacak. Coğrafi konumu nedeniyle güneşin en geç battığı illerden biri olan Muğla'da, iftar saati Doğu illerine göre yaklaşık 50 dakika daha geç gerçekleşecek.

MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 (İLK 5 GÜN)