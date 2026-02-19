Muğla ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?
19.02.2026 - 14:49Güncellenme Tarihi:
Muğla'da on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte ilk günün heyecanı yaşanıyor. Muğla'da, vatandaşlar "Muğla iftar saati kaçta?" ve "Muğla'da oruç ne zaman açılacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe günü için Muğla iftar ve sahur vakitleri...
Haberin Devamı
On bir ayın sultanı, 2026 yılında kapımızı çalarken, Muğla'da ilk iftar sofraları için hazırlıklar tamamlandı.
Ramazan ayının ilk orucunu açmaya hazırlanan Muğlalı vatandaşlar "Muğla'da bugün iftar saat kaçta?" ve "Muğla akşam ezanı ne zaman okunacak?" sorularına araştırmaya başladı.
MUĞLA İLK İFTAR SAATİ: 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE
2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre Muğla merkez ve ilçelerinde ilk oruçlar şu saatte açılacak:
- Muğla İftar Vakti (Akşam Ezanı): 18:57
- Muğla Sahur Vakti (İmsak): 06:24
- Muğla Teravih Namazı Saati: 20:12
Muğla il genelinde vatandaşlar, yılın ilk orucunu saat 18:57'de okunacak akşam ezanı ile açacak. Coğrafi konumu nedeniyle güneşin en geç battığı illerden biri olan Muğla'da, iftar saati Doğu illerine göre yaklaşık 50 dakika daha geç gerçekleşecek.
MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 (İLK 5 GÜN)
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İftar (Akşam)
|Yatsı (Teravih)
|1. Gün
|19 Şubat 2026
|06:24
|18:57
|20:12
|2. Gün
|20 Şubat 2026
|06:23
|18:58
|20:13
|3. Gün
|21 Şubat 2026
|06:22
|18:59
|20:14
|4. Gün
|22 Şubat 2026
|06:21
|19:00
|20:15
|5. Gün
|23 Şubat 2026
|06:19
|19:01
|20:16