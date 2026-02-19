GAZETE VATAN ANA SAYFA
Muğla ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan'ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

19.02.2026 - 14:49
Muğla ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

Muğla'da on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte ilk günün heyecanı yaşanıyor. Muğla'da, vatandaşlar "Muğla iftar saati kaçta?" ve "Muğla'da oruç ne zaman açılacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe günü için Muğla iftar ve sahur vakitleri...

On bir ayın sultanı, 2026 yılında kapımızı çalarken, Muğla'da ilk iftar sofraları için hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan ayının ilk orucunu açmaya hazırlanan Muğlalı vatandaşlar "Muğla'da bugün iftar saat kaçta?" ve "Muğla akşam ezanı ne zaman okunacak?" sorularına araştırmaya başladı.

MUĞLA İLK İFTAR SAATİ: 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE

2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre Muğla merkez ve ilçelerinde ilk oruçlar şu saatte açılacak:

  • Muğla İftar Vakti (Akşam Ezanı): 18:57
  • Muğla Sahur Vakti (İmsak): 06:24
  • Muğla Teravih Namazı Saati: 20:12

Muğla il genelinde vatandaşlar, yılın ilk orucunu saat 18:57'de okunacak akşam ezanı ile açacak. Coğrafi konumu nedeniyle güneşin en geç battığı illerden biri olan Muğla'da, iftar saati Doğu illerine göre yaklaşık 50 dakika daha geç gerçekleşecek.

MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 (İLK 5 GÜN)

GünTarihİmsak (Sahur)İftar (Akşam)Yatsı (Teravih)
1. Gün19 Şubat 202606:2418:5720:12
2. Gün20 Şubat 202606:2318:5820:13
3. Gün21 Şubat 202606:2218:5920:14
4. Gün22 Şubat 202606:2119:0020:15
5. Gün23 Şubat 202606:1919:0120:16

