Muğla Datça'da orman yangını! Korkunç ihmal, nedeni ortaya çıktı

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

KOLLUK KUVVETLERİ DE MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan, orman yangınlarının sıkça yaşandığı ve yeşil örtünün büyük bir kısmının siyaha büründüğü Muğla’da kolluk kuvvetleri de Datça'daki orman yangınına müdahalede bulundu. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun tek başına eline aldığı çalı ile, jandarma ekipleri de su sıkarak yangının daha da büyümesini engellemeye çalıştı.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DHA Muhabiri Cavit Akgün olay bölgesinden şu bilgileri aktardı:

"Şu anda Datça’daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine 5 uçak, 9 helikopter ile müdahale ediliyor. Ekipler canla başla mücadele veriyor. Bölgede şiddetli bir rüzgar ile korkunç bir manzara ile karşı karşıyayız."

OGM: ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELE EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada ise "Muğla / Datça ve İzmir / Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın Kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" denildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Muğla Valiliğinden orman yangını ile ilgili yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtilirken, "Datça Mesudiye Kocadağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 9 helikopter, 5 uçak, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ile müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

1 EV YANDI

Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yandı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Öte yandan takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.

‘400 PERSONELİMİZLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ’



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi.

BAKAN KİRİŞÇİ BÖLGEYE GİDİYOR



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınını yerinde incelemek üzere yangın bölgesine harekete etti. Bakan Kirişci'nin saat 18.00'de bölgeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

ALEVLERİN ULAŞTIĞI DATÇA-HAYITBÜKÜ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPATILDI



Muğla'nın Datça ilçesinde çıkın orman yangınında alevler, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle deniz yönünde ilerlerken, alevler Datça-Hayıtbükü sahil yoluna ulaştı. Yol trafiğe kapatılırken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yol kenarlarındaki ağaçlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle devrilip, kaldırılarak, emniyet şeridi oluşturuluyor. Karadan müdahaleler, alevlerin yolun her iki tarafına da sıçraması nedeniyle güçlükle yapılabiliyor. Alevlerin aynı hızla devam etmesi durumunda Avlana bölgesi ve Hayıtbükü Koyu'na kadar ilerleyebileceği üzerinde durulduğu bildirildi.





AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI'NDAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'den yaptığı yazılı açıklamada, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine Datça'daki orman yangınına destek olarak personelin yanı sıra arazöz, dozer ve su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçlarının görevlendirildiği bildirildi.







İZMİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri’nin de (RES) etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik." ifadelerini kullandı.