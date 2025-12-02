Muğla Bodrum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
02.12.2025 - 21:05Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Meşelik Mahallesi Mumcular yolunda Alper K. yönetimindeki motosiklet ile Göksel B'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada motosikletlerden biri, çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi.
Güvercinlik Mahallesi'nde ise 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar oluştu.