GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla Bodrum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Muğla Bodrum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Muğla Bodrum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

02.12.2025 - 21:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (AA)

Muğla Bodrum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Meşelik Mahallesi Mumcular yolunda Alper K. yönetimindeki motosiklet ile Göksel B'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada motosikletlerden biri, çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Güvercinlik Mahallesi'nde ise 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Güncel Haberler

Bartın'da çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
#Gündem

Bartın'da çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Burdur Bucak'ta mermer fabrikasında yangın çıktı
#Gündem

Burdur Bucak'ta mermer fabrikasında yangın çıktı

Muğla Bodrum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
#Gündem

Muğla Bodrum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı