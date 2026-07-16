Edirne'de çeltiğe su bereketi! Rekolte beklentilerin çok üstünde olacak

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Edirne'de bu yıl çiftinin beyaz altını çeltikte hem verim, hem de rekoltede önemli artış bekliyor. Yaklaşık 130 gün boyunca su içerisinde yetişen ve büyük emek isteyen çeltikte sezon yoğun şekilde devam ediyor. Üreticiler her gün tarlalarını kontrol ederek yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele ederken, hasat döneminde ise "beyaz altın" olarak nitelendirilen ürünün karşılığını almayı hedefliyor.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, bu yıl su kaynaklarındaki artışın üretime doğrudan olumlu yansıdığını belirterek, ekim alanlarının da genişlediğini söyledi.

Geçen yıla oranla bu yıl su veriminin fazla olduğunu söyleyen Köse, "Hem barajların hem de nehirlerin doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle ekilişlerimiz bir miktar arttı. Geçen sene 450 bin dekar bir ekiliş alanımız vardı. Bu yıl ekiliş alanlarımız 500 bin dekara ulaştı. Sezon içerisindeki yağışların fazla olması ve son dönemde etkili olan yağışlar ürün gelişimini olumlu etkiledi. Ekip arkadaşlarımızın yaptığı kontrollerde hastalık yönünden herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Su stresi yaşanmaması nedeniyle bu yıl üretim beklentimiz daha yüksek. Geçen yıl 398 bin ton üretim gerçekleştirmiştik, bu yıl rahatlıkla 400 bin tonun üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.







"Çeltik üreticileri mutlu"

Tunca ve Meriç nehirlerindeki su seviyelerinin üreticiye güven verdiğini ifade eden Köse, "Bu yılki en büyük avantajımız su stresi yaşamamamız oldu. Hem Tunca hem de Meriç Nehri'ndeki suyun yeterli olması nedeniyle çeltik üreticilerimiz mutlu. Geçen yıl su stresi yaşanmasına rağmen ürün kaybı yaşamadık. Dekar başına 750 ila 850 kilogram arasında verim elde ettik. Bu yıl da aynı verimleri hatta biraz daha üzerini hedefliyoruz. Bakanlığımız ve tarımsal araştırma kuruluşlarının geliştirdiği çeşitlerle üreticilerimizin başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Edirne merkeze bağlı Avarız köyünde çeltik üreticiliği yapan Mesut Çakır da bu yıl tarlalardaki görünümün umut verici olduğunu söyledi.

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Kış aylarında gerçekleşen yağışların barajları doldurduğunu belirten Çakır, "Bu yıl çeltikler gayet güzel. Kışın etkili olan yağışlarla barajlarımız doldu. Bize Tunca Nehri'nden Bulgaristan üzerinden su geliyor. Bu sene su olması gerekenin çok üzerinde. Otlarla mücadelemizi yaptık, işçiliğimizi güzel yaptık. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum. İnşallah buğday ve ayçiçeğinde olacağı gibi çeltikte de bereketli bir yıl olur" ifadelerini kullandı.



"Su bereketi son 2 yılın telafisi olur"

Çeltiğin şu anda gelişimin en kritik dönemlerinden birinde olduğunu anlatan Çakır, "Çeltiğimiz şu anda gebeleşme döneminde. Ot ilaçlamalarını tamamladık, gübreleri verdik. Şimdi sıcak havalardan etkilenmemesi için mantar ilaçlamalarını yapacağız. Son 2 yıldır susuzlukla mücadele ettik ve bu nedenle verimlerimiz düştü. Bu yıl ise böyle bir sıkıntımız yok. İnşallah son iki yılın telafisi olur. Dekar başına 750-850 kilogram arasında bir verim oluşacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.