Muğla adayı Ayaydın CNN Türk'te: Halk bizi bağrına bastı, başkanlık koltuğuna oturmamızı bekliyor

Cumhur İttifakı Muğla Adayı Aydın Ayaydın CNN Türk'te Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e projelerini anlattı. Ayaydın'ın açıklamaları özetle şöyle: Halk bizi bağrına bastı, başkanlık koltuğuna oturmamızı bekliyor.

"MUĞLALILAR BELEDİYEDEN UMUDU KESMİŞ"

Muğla'da ilçelere hizmet gitmiyor. Bodrum'a 1500 kişilik AKM yapacağız. Yolla, suyla, trafik ile ilgili birçok projemiz var. Hem saha hem anketler başarılı sonuç alacağımızı ortaya koyuyor. Bütün Muğlalılar mevcut belediyeden umudunu kesmiş.

Muğlalılar bugüne kadar yapılmayan hizmetlerinin, yapılmasına arzu ediyorsa pazar günü ideolojil düşünmeyecek. Ben zaten siyaset yapmaya gelmedim, herkese eşit duracağım. Bir Muğlalı olarak belediye hizmetlerini alamadığım için bir yağmur yağdığı vakit her tarafını sel götüren Muğla'yı gördüğüm için aday oldum. Ben bu sorularını çözmek için aday oldum. Bu projelerin hepsini yapacağım.

"KIYILAR HALKINDIR"

Bir yağmur yağdığında hiçbir ilçemiz sele teslim olmayacak. Ben kesinlikle kıyıların birileri tarafından işgal edilmesine rant sağlanmasına karşıyım ve dur diyeceğim. Kıyılar halkındır, halkın olacaktır. Nerede bir hazine arazisi görürsem kıyılarda orayı halk plajı yapacağım.

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