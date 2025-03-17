Mucit öğretmen üretti: Geleneksel olanlara göre 7 kat daha dayanıklı!

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1992 yılında mezun olan Muhammet Seis, 2005 yılında okuluna inşaat alanı öğretmeni olarak döndü. Bir yandan da Düzce Üniversitesinde doktora yapan Seis, yüksek performanslı betonlar üzerine çalışıyor.

TSE PATENTİ VE ÖDÜL ALDI

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre; Seis’in bor kullanarak elde ettiği standart betondan 7 kat daha dayanıklı ürün Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi.

SAATLER İÇERİSİNDE ULAŞIYOR

Bu beton, aynı yıl TEKNOFEST kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’nca düzenlenen Uluslararası Buluş Yarışması’nda (ISIF’23) birinci oldu. Muhammet öğretmen bir diğer çalışmasında da normal betonun 28 günde ulaştığı dayanım gücüne saatler içinde ulaşabilen bir ürün geliştirdi.

Çok hızlı dayanım kazanan bu beton deprem gibi doğal afetler sonrası hasar gören yapıların hızla onarılmasına olanak sağlayabilecek.

YENİ ÇALIŞMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Seis’in bu çalışması da 2024’te Adana’da yine TEKNOFEST kapsamındaki buluş yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Doktorasını da betonlar üzerine yapan mucit öğretmen Seis, şimdi ise aleve karşı dayanıklı bir yalıtım malzemesi üzerine çalışıyor.