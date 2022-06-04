Mücahit Alkan kimdir, nereli, evli mi? Görevden alınan eski Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan hakkında detaylar…

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Alkan’ın yerine Muhiddin Şahin’in atandığı bildirildi. Peki, Mücahit Alkan kimdir, nereli, evli mi?

Mücahit Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

1975 Konya/Ereğli doğumlu olan ALKAN ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini Bursa’da tamamladı.1998 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.



1998-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İGDAŞ’ da görev yaptı. Ardından 2004-2014 yılları arasında özel sektörde çalışmaya başlayan ALKAN, sırasıyla BURSAGAZ, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ve Başkent Doğalgaz A.Ş.’ de Müşteri Hizmetleri departmanlarında yönetici ve müdür pozisyonunda görev yaptı.



2014 yerel seçimlerinin ardından Bursa Yıldırım Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. Daha sonra Elektrik Üretim A.Ş.’ de İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı akabinde EÜAŞ Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.



Profesyonel kariyeri boyunca EFQM Mükemmellik Modeli, Kurumsal Kimlik Yönetimi, İnsan Kaynakları Çalışmaları, Bütünleşik Pazarlama Faaliyetleri ve SAP/ERP uygulamaları ile Finansal Yönetim konularında önemli projeler yürüten Mücahit ALKAN aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldı.



T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10.06.2019 tarihli ve 147984 sayılı Olur’u ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mücahit ALKAN, evli ve dört çocuk babasıdır.