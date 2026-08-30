Karayolu ulaşımı yok ama tonlarca çöp var! 11 yılda 306 ton toplandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarında araç yolu bulunmayan, karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda kıyı temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Deniz yoluyla koylara ulaşan Büyükşehir ekipleri, 1 Ocak 2026'dan bugüne 10 ton, 2015 yılından bugüne ise toplam 306 ton çöpü kıyılardan topladı.
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Muğla'nın eşsiz kıyılarının ve deniz ekosisteminin korunması için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, karadan ulaşımın olmadığı koylarda da temizlik mesaisine devam ediyor. Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman koylarında araç yolu bulunmayan noktalara denizden ulaşan ekipler, kıyılarda biriken atıkları toplayarak doğadan uzaklaştırıyor.
Coğrafi yapısı nedeniyle araçla ulaşımın mümkün olmadığı koylarda temizlik çalışmaları deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Ekipler, gerekli personel ve ekipmanla koylara ulaşarak kıyılarda biriken çöpleri tek tek topluyor. Toplanan atıklar deniz araçlarına yüklenerek kıyılardan taşınıyor ve uygun şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili noktalara götürülüyor. Çalışmalarla ulaşılması güç kıyıların temiz tutulmasının yanı sıra atıkların denize karışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarında 1 Ocak 2026'dan bugüne kadar araç yolu bulunmayan kıyılardan 10 ton çöp topladı. Düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 2015 yılından bugüne kadar toplanan çöp miktarı ise 306 tona ulaştı.
Çalışmalarda plastik şişe, kapaklar, poşetler, plastik bardak, ambalajlar, cam içecek şişeleri, konserve kutuları ile tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık ve pipetler toplanıyor. Islak mendil, peçete ve çeşitli hijyen ürünlerinin yanı sıra yiyecek ambalajları ve organik atıklar da ekiplerin koylardan topladığı çöpler arasında yer alıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek Atık Alım Tesisi sorumlusu Hasan Sarıhan, "Bugün Göcek'te karayolu bağlantısı bulunmayan koylarımızda kıyı temizliği çalışması gerçekleştirdik. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Göcek atık kabul tesisimiz ve atık alım teknelerimizle Göcek ve Dalaman koylarına hizmet veriyoruz. Özellikle karayolu bağlantısı olmayan koylarda oluşabilecek çevre kirliliğine müdahale edebilmek amacıyla teknelerimizle ulaşım sağlayarak kıyı temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik çalışmalarımız yıl boyunca devam etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın doğaya ve geleceğimize verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, araç yolu bulunmayan koylarda yürütülen temizlik çalışmalarının yalnızca çevre temizliği değil, deniz ekosisteminin korunması açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Aras, Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman'ın bazı koylarına karadan araçla ulaşmamanın mümkün almadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu alanlara denizden ulaşarak özellikle plastik şişe, poşet, ambalaj, tek kullanımlık ürünler başta olmak üzere kıyılarda biriken çöpleri topladığını, doğaya bırakılan bir plastik şişe ya da poşet sadece görüntü kirliliği oluşturduğunu belirtti.