Karayolu ulaşımı yok ama tonlarca çöp var! 11 yılda 306 ton toplandı

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Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, araç yolu bulunmayan koylarda yürütülen temizlik çalışmalarının yalnızca çevre temizliği değil, deniz ekosisteminin korunması açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Aras, Gökova Körfezi ile Göcek-Dalaman'ın bazı koylarına karadan araçla ulaşmamanın mümkün almadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu alanlara denizden ulaşarak özellikle plastik şişe, poşet, ambalaj, tek kullanımlık ürünler başta olmak üzere kıyılarda biriken çöpleri topladığını, doğaya bırakılan bir plastik şişe ya da poşet sadece görüntü kirliliği oluşturduğunu belirtti.