3 yıl önce 7 dönüme dikti, şimdi ilk büyük hasada hazırlanıyor: Kilosu 400 TL

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Aronya üretiminde ilaç kullanmadığını ve zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele ettiğini ifade eden Arslan, "Aronya, özellikle yüksek antioksidan içeren ve C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. D ve B12 vitaminleri hariç tüm vitaminlerin bulunduğu aronya, 2023 yılında Güldüren köyünde 7 dönüm alana bin 400 fidan dikmemle üretime başladım. Fındık ağacı gibi çoğaldığı için şu an bahçemde 20-25 bin dolaylarında aronya ağacı var" dedi.