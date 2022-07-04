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MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB)  bağlı 8 kişilik uzman ekip, Bartın'da selde yıkılan köprü için geçici köprü kurulumunu tamamladı, yol yeniden trafiğe açıldı.

04.07.2022 - 13:12 | | Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)
MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı

Bartın'a bağlı Kozcağız beldesindeki sel felaketinde yıkılan 3 köprü ile ilgili çalışmalar sürüyor. MSB, Şar Boğaz Mahallesi'nde yıkılan köprü için harekete geçti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8 kişilik uzman istihkam ekibi, dün bölgeye geldi.

Ekipler, 40 metre uzunluğunda ve 4 metre 30 santim genişliğindeki hafif alaşımlı köprünün kurulumunu 6 saatte tamamladı. Geçici köprü dün akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Hafif alaşımlı köprü, 11 Ağustos 2021'de Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Sinop Ayancık'ta kurularak bölgedeki ulaşımı sağlamıştı.

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