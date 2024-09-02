MSB'den Harp Okulları açıklaması

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından mezun olan teğmenlerle ilgili bir soruşturma açıldığı iddialarının doğru olmadığı bildirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.

Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.