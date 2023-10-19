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MSB'den Doğu Akdeniz'deki ABD gemilerine ilişkin açıklama

MSB'den yapılan açıklamada, ABD’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemilerine dair yapılan açıklamada, "ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." denildi.

19.10.2023 - 12:18 |
MSB'den Doğu Akdeniz'deki ABD gemilerine ilişkin açıklama

MSB'den yapılan açıklamada, ABD’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemilerine dair yapılan açıklamada, "ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde toplam 1682 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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(ABD’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemilerine dair) ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.

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(TSK’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik) Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

(Filistin'e yardım) Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır.

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