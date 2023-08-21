MSB'den açıklama geldi! 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
21.08.2023 - 12:25 | | DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li Terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.