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MSB'den açıklama geldi! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21.08.2023 - 12:25 | | DHA
MSB'den açıklama geldi! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

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Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li Terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

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