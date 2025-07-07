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GündemMSB'den acı haber: Mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi
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MSB'den acı haber: Mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi

07.07.2025 - 07:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

MSB'den acı haber: Mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 3’ünün daha şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “06 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç personelimiz daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" denildi.

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MSB'den acı haber: Mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi