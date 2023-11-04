GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MSB: Van'da 1 asker şehit oldu
ABONE OL

MSB: Van'da 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

04.11.2023 - 17:31 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Van'da 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde, 4 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

GÜNCEL HABERLER

MSB: Van'da 1 asker şehit oldu

MSB: Van'da 1 asker şehit oldu

5 Kasım maraton nedeniyle kapalı yollar! Maraton saat kaçta, nerede? Maraton koşusunda hangi yollar yollar?

5 Kasım maraton nedeniyle kapalı yollar! Maraton saat kaçta, nerede? Maraton koşusunda hangi yollar yollar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz tek haneli enflasyon