MSB: Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız

MSB'den, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan Ordusu'ndaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi.