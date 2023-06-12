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MSB: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

12.06.2023 - 13:39 | | DHA
MSB: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde komandolarca arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda; 20 el bombası, 20 fünye, 5 anti tank mühimmatı, 15 sevk fişeği, 1880 makineli tüfek mühimmatı, 2 bin 846 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

MSB: Irakın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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