MSB: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
12.06.2023 - 13:39 | | DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde komandolarca arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda; 20 el bombası, 20 fünye, 5 anti tank mühimmatı, 15 sevk fişeği, 1880 makineli tüfek mühimmatı, 2 bin 846 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.