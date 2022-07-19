GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

19.07.2022 - 14:37 |
MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit, Pençe- Kaplan ve Pençe- Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.

MSB: Irakın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLER

Aynı iş yerinde akılalmaz ilişki ağı! 3 kadın, 1 adam... Sevgilisini diğer kadına kaptırmamak için öyle bir şey yaptı ki!

Aynı iş yerinde akılalmaz ilişki ağı! 3 kadın, 1 adam... Sevgilisini diğer kadına kaptırmamak için öyle bir şey yaptı ki!

SGK resmen duyurdu! Maaş bağlanıyor, temmuzda değişti, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı...

SGK resmen duyurdu! Maaş bağlanıyor, temmuzda değişti, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı...

Mustafa Sarıgül'den 'genel af' çağrısı

Mustafa Sarıgül'den 'genel af' çağrısı