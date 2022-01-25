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Gündem MSB: Hadımköy'de mahsur kalan 71 kişi kışlada misafir edildi
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MSB: Hadımköy'de mahsur kalan 71 kişi kışlada misafir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığında misafir edildiğini duyurdu.

25.01.2022 - 10:30 | | DHA
MSB: Hadımköy'de mahsur kalan 71 kişi kışlada misafir edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır" denildi.

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