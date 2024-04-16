MSB: Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun detaylarını paylaştı.
16.04.2024 - 12:02 |
| DHA
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.