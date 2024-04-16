GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri MSB: Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun detaylarını paylaştı.

16.04.2024 - 12:02 | | DHA
MSB: Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

MSB: Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

 

Faizsiz kredi fırsatı! Bankalar limitleri tek tek açıkladı: 25 bin TL anında hesaplarda
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Faizsiz kredi fırsatı! Bankalar limitleri tek tek açıkladı: 25 bin TL anında hesaplarda Haberin Tüm Görselleri
Emekli kök maaş tablosu şimdiden belli oldu! Zam oranları için yeni tahmin geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Emekli kök maaş tablosu şimdiden belli oldu! Zam oranları için yeni tahmin geldi Haberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Araç muayenesinde yeni dönem başladı! Artık zorunlu olmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem başladı! Artık zorunlu olmayacak
KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı

KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı
IBAN'nına para yatanlar yandı! Yeni yöntem ifşa oldu, KDV ve vergi cezası uygulanacak

IBAN'nına para yatanlar yandı! Yeni yöntem ifşa oldu, KDV ve vergi cezası uygulanacak