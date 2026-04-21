MSB: Eğitim uçuşu yapan ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 ağır nakliye helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" denildi.

YILMAZ: SİLAHLI KUVVETLERİMİZE VE KAZADAN SAĞ KURTULAN PERSONELİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: KAZADA PERSONELİMİZİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara/Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz ve dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

SİNCAN KAYMAKAMI KILIÇ: GENEL OLARAK HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgeye gelerek ekiplerden bildi aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de kaza yerinde incelemede bulundu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, yaptığı açıklamada helikopterde 5 personel bulunduğunu belirterek, “Dördünün durumu iyi, birinde ise hafif göğüs ağrısı var. O da hastaneye sevk edildi. Genel olarak herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Helikopterin bütünlüğünde bir bozulma ya da parçalanma olup olmadığı şu an inceleniyor. Askeri bir helikopter olduğu için kaza inceleme heyeti olay yerine gelecek. Şu aşamada ciddi bir sorun olduğuna dair net bir bilgi yok. Olay, eğitim faaliyeti sırasında meydana geldi. Aslında uçuş esnasında değil, iniş sırasında yaşandı. Saat bilgisi tam olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık 11.00 (23.00) civarında olduğu ifade ediliyor. Kara Kuvvetleri Komutanı da olay yerine geldi. Can kaybının olmaması sevindirici olarak değerlendirildi. Enkazın kaldırılması ve gerekli bakım çalışmalarının yapılmasının ardından helikopterin yeniden hizmete alınabileceği düşünülüyor” dedi.

GÖRGÜ TANIĞI DEMİREL: BİR ANDA BİR ATEŞ PARLADI

Görgü tanığı Nizami Demirel, “Bugün de bir ses geldi, ardından bir anda bir ateş parladı. Ses adeta kesildi; her şey bir anda oldu. Bize komutanlardan birinin söylediğine göre helikopterde 5 mürettebat vardı. Bu nedenle ölü olmadığı, ancak yaralıların bulunduğu ifade edildi. Ben de ilk olarak yanlarına gittim. Bir yaralıyı gördüm, hatta oturur vaziyetteydi. Daha sonra güvenlik nedeniyle kimseyi yaklaştırmadılar, biz de geri çekildik. Ambulansları ilk götürenlerden biri de bendim. Bölgeyi bildiğim için en kısa yoldan ulaşmaları adına ekiplere yardımcı oldum. Olayın saati tam olarak bilinmemekle birlikte 22.30 ile 23.00 arasında gerçekleşti" dedi.

‘BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUM’

Köyün üzerinde eğitim uçuşu yapıldığını söyleyen Demirel, “Ses evlere kadar vuruyordu. O sırada ben de dışarıdaydım. Bir anda büyük bir patlama sesi duydum. Aynı anda bir alev parlaması oldu. Hemen 112’yi arayıp durumu bildirdik. Konumu tam bilmedikleri için ‘gelin, sizi yönlendireyim’ dedim ve olay yerine birlikte gittik” ifadelerini kullandı.